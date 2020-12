Amici 20: il daytime andrà in onda anche su Canale 5

Amici è da poco iniziato con la ventesima edizione che avrà una pausa, come ogni anno, per le festività natalizie. C’è, però, una novità. Il daytime raddoppia prima del previsto e si inserisce nel pomeriggio di Canale 5 (fonte DavideMaggio.it).

Da mercoledì 9 dicembre, infatti, il talent avrà un breve spazio alle 16.10, tra la fine di Uomini e Donne e l’inizio del Grande Fratello Vip, il cui appuntamento pomeridiano si sposterà alle 16.20 circa. È confermato, invece, il daytime di Amici 20 su Italia 1 alle 19.00.

Continuano i casting di Amici 20

Gli allievi verranno giudicati dai professori, puntata dopo puntata. E per fare questo i docenti di Amici valuteranno alcuni fattori. Uno di questi sarà dato dal giudizio che alcuni produttori esprimeranno sugli inediti e un altro il coinvolgimento delle radio italiane riguardo i brani originali.

Parallelamente alla vita scolastica con gli alunni, i professori faranno nel corso della settimana alcuni casting in cui risentiranno e rivedranno altri ragazzi che hanno partecipato alle audizioni. E nel caso decideranno se inserirli nella scuola di Amici.

Il professore potrà sostituire direttamente un suo alunno con uno che gli è piaciuto durante questi casting. Qualora non voglia eliminare uno dei suoi, potrà mettere il candidato al banco in sfida con un ragazzo, che ritiene meno meritevole, di un altro professore. In questo secondo caso, a determinare l’esito della sfida sarà un giudice esterno.