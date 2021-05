Amici 20: con chi lavoreranno ballerini e cantanti e cosa farà Giulia

Grande successo per la ventesima edizione di Amici, conclusasi ieri sera. Numeri da capogiro per quanto riguarda gli ascolti ed ottime opportunità per ballerini e cantanti che hanno partecipato come concorrenti.

La finale di ieri ha ottenuto infatti il 33% di share, il secondo più alto nella storia del talent show dopo il picco del 2015.

Le grandi etichette discografiche hanno fatto a gara per aggiudicarsi i cantanti della scuola di Amici 20. Aka7even è stato ingaggiato dalla Sony Music Italy, Deddy e Tancredi dalla Sony Music Italy. Sangiovanni è stato arruolato, invece, da Sugar.

Durante questa edizione, però, sono arrivate anche quattro interessantissime proposte di lavoro per i ballerini.

Per Alessandro è prevista la partecipazione a Broadway nel musical Dirty Dancing di Karl Sydov, produttore di musical in tutto il mondo. Per il ballerino è arrivato anche un contratto di lavoro in tourneé dal 1 giugno da Valerio Longo del Balletto di Roma.

Anche per Serena è stato proposto un contratto di lavoro in tourneé, sempre con il Balletto di Roma. Per Tommaso, invece, Michele Merola e Enrico Murelli hanno proposto una borsa di studio di un anno per un corso di perfezionamento a Reggio Emilia dedicato ai giovani danzatori che vengono messi in contatto con compagnie di tutta Europa.

Per quanto riguarda Giulia, al momento non sappiamo se sono stati presi accordi professionali per la vincitrice di Amici 20.

Pochi giorni fa, la ballerina ha incontrato sua mamma e ha espresso la volontà, seppur scherzando, di rimanere nella scuola.

Sua madre l’ha rassicurata che “ci saranno altre cose dopo” aver lasciato il talent show. Così, Giulia ha aggiunto che vorrebbe anche andare a Los Angeles per qualche tempo per poi andare a trovare il suo Sangiovanni a Milano.

Non è da escludere, ma questa è solo una nostra supposizione, che il futuro della ballerina possa concretizzarsi proprio nella prossima edizione di Amici in qualità di professionista. E speriamo che lo stesso possa accadere anche per Samuele!