The Walt Disney Company ha sancito una collaborazione con Famiglie Arcobaleno per promuovere l’inclusione in tutte le sue forme. L’unione tra le due realtà è avvenuta in occasione dell’International Day of Families (15 maggio 2021) e dell’International Family Equality Day (IFED – celebrato il 15 e 16 maggio 2021). The Walt Disney Company, a livello internazionale, si impegna a sostenere e promuovere l’inclusione in tutte le sue forme: la Company ha infatti l’opportunità e la responsabilità di creare storie, esperienze e prodotti autentici e indimenticabili che catturano l’immaginazione di generazioni in tutto il mondo e si impegna a farlo includendo tutte e tutti.

DISNEY: COME È STATA INAUGURATA LA COLLABORAZIONE

A inaugurare la collaborazione, a pochi giorni dalla riapertura delle sale cinematografiche, due screening speciali del film Disney e Pixar Onward – Oltre La Magia a Milano e Roma alle quali parteciperanno le famiglie del network di Famiglie Arcobaleno, per una giornata di condivisione e celebrazioni anche in vista del Pride Month in arrivo a giugno. Proprio per celebrare il Pride Month e il lancio della Rainbow Disney Collection, infatti, The Walt Disney Company sta devolvendo fondi a organizzazioni che supportano le comunità LGBTQ+ nel mondo inclusa, per l’Italia, Famiglie Arcobaleno.

LE DICHIARAZIONI DI DANIEL FRIGO

“Siamo davvero lieti di poter celebrare tutte le famiglie con questa nuova collaborazione e di poterlo fare al cinema – ha commentato Daniel Frigo Country Manager The Walt Disney Company Italia – Come Company sentiamo molto la responsabilità di rappresentare la varietà del mondo in cui viviamo ed è davvero un piacere poterlo fare anche localmente con attività di questo genere. Siamo entusiasti di poter creare Momenti che Contano con Famiglie Arcobaleno e attendiamo di celebrare il Pride Month e la Rainbow Disney Collection”.

LE DICHIARAZIONI DI GIANFRANCO GORETTI

“Siamo molto contenti e orgogliosi per questo inizio di percorso insieme con The Walt Disney Company Italia, realtà da sempre attenta alle famiglie così come alle tante e variegate sfaccettature che compongono la società” ha detto Gianfranco Goretti, presidente Associazione Famiglie Arcobaleno. “In questo modo, The Walt Disney Company dimostra che le famiglie arcobaleno sono come le tante altre. E questo a conferma di quanto sia importante che vengano riconosciute, nella loro composizione, nei loro diritti e doveri non solo dalla società che ci circonda, come già per altro accade, ma anche e soprattutto dalle leggi dello Stato”.

Per aggiornamenti sull’universo Disney continuate a seguirci