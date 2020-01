Billie Eilish e i BTS dominano quest’anno la classifica degli album più venduti nel mondo. I due fenomeni della musica mondiale, amatissimi fra i giovani, occupano infatti la prima e la seconda posizione dell’anno appena trascorso.

Per Billie Eilish il 2019 è stato un anno a dir poco incredibile. L’esordiente artista, da poco diventata maggiorenne, è stata senza ombra di dubbio la cantante femminile dell’anno. Grazie al suo esordio When we all fall asleep, where do we go? Billie ha quasi inventato un nuovo genere, un pop elettronico carico di influenze dark.

When we all fall asleep, where do we go?, il disco più venduto del 2019 nel mondo, è stato trainato dai singoli bury a friend, bad guy, when the party’s over e all the good girls go to hell. Curiosamente, il titolo di disco più venduto del 2019 Billie l’ha strappato ai BTS per una manciata di copie, con una differenza di appena 200.000 unità.

I BTS sono dunque secondi con Map of the soul: Persona, disco che li ha definitivamente consacrati a livello mondiale. Il K-pop inoltre lo ritroviamo anche alla posizione 10, dove si posiziona Arashi con 5×20 All The Best!! 1999-2019.

Alla base del podio, in terza posizione e medaglia di bronzo è Ariana Grande. Con il disco Thank u, next, infatti, Arianna ha smerciato oltre 3,3 milioni di copie in tutto il mondo.

Qui sotto trovate il dettaglio della classifica dei 10 album più venduti al mondo nel 2019 (fonte).

Classifica Album più venduti nel mondo 2019 billie eilish

1. Billie Eilish – When we all fall asleep, where do we go?

2. BTS – Map of the soul: Persona

3. Ariana Grande – Thank u, next

4. Lady Gaga e Bradley Cooper – A Star is Born (Colonna sonora)

5. Taylor Swift – Lover

6. Post Malone – Hollywood’s Bleeding

7. Queen – Bohemian Rhapsody (Colonna sonora)

8. No 6 Collaborations Project – Ed Sheeran

9. Beerbongs & Bentleys – Post Malone

10. Arashi – 5×20 All The Best!! 1999-2019