Amici 21: audio e testo dell’inedito Ammirare tutto di Alex

Accade è il titolo del nuovo inedito presentato dall’allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, Alessandro Rina in arte Alex.

Il brano è stato eseguito per la prima volta nel corso del pomeridiano di ieri, andato in onda su Canale 5.

Audio Accade di Alex

Testo Accade di Alex

Ci sono arcobaleni

Anche nei cieli neri

Solo che non li vedo

E non li vedi

Magari scriverò pagine intere

Così saprai che c’è qualcuno che ti vuole bene

Abbiamo già fatto di tutto per opporci all’evidenza

Che la mia e la tua assenza ci fanno ancora male

Sarà che l’affetto rimane e non chiede di amare

E che la vita non cerca le strade, strade, strade

Semplicemente accade, accade, accade

Come biglie che non sanno mai dove fermarsi

Roteano con nessuno davanti

Facciamo nostre le ragioni tanto per distrarci

Tanto per confondere gli altri

Avremmo potuto essere così speciali

E lavorare con l’istinto per cambiare i piani

Ho già fatto di tutto per oppormi all’evidenza

che la mia e la tua assenza mi fanno ancora male

Così come l’inverno non vuole e non chiede l’estate

Semplicemente è tutto così complicato

E non è giusto ma neanche sbagliato

Semplicemente accade, accade e scompare

E mi toglie il sonno sì mi toglie il fiato

Tutto ciò che voglio è anche ciò che lascio

Semplicemente accade, accade, accade

Ci sono arcobaleni anche nei cieli neri

Solo che non ti vedo e non mi vedi