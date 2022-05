Amici 21 – Finale 15 maggio: Luigi è il vincitore

Si è appena conclusa la Finale del Serale di Amici 21, trasmessa questa sera su Canale 5 che ha rivelato chi è il successore della vincitrice in carica, la ballerina Giulia Stabile.

Cos’ è successo durante la finale

L’inizio della serata ha visto l’ingresso della ballerina professionista che ha introdotto la coppa del vincitore assoluto. Giulia ha augurato ai sei finalisti di realizzare i propri sogni.

Subito dopo ha preso il via la prima sessione della finale, con l’apertura del televoto per stabilire i tre cantanti che avrebbero proseguito con la gara. I quattro hanno cantato i loro ultimi inediti. A passare è stata Sissi, seguita da Luigi e da Alex.

Il cammino di Albe, invece, si è concluso. “Ti ringrazio per questo percorso magnifico, siete delle persone stupende tutti, mi hai fatto capire cosa significa essere se stessi, mi hai migliorato. Ringrazio tutti, i giudici, Anna, la produzione”, ha dichiarato il cantante di Karma rivolgendosi a Maria De Filippi prima di abbracciare la Pettinelli e lasciare momentaneamente lo studio.

La seconda sessione di televoto ha visto scontrarsi Sissi, Luigi e Alex su una cover. A passare alla fase successiva è stato Alex seguito da Luigi. “Sei bravissima, sono certa che andrai avanti“, si è complimentata la conduttrice con la cantante Silvia Cesana che, purtroppo, non ha superato questa sessione.

Ma non è finita qui per Sissi che ha avuto la possibilità di cantare una seconda volta il suo nuovo inedito, Scendi. “Saluto tutti i miei compagni, i giudici, Lorella, Raimondo, ringrazio tutti i nostri vocal coach che per me sono stati importantissimi, la produzione, la redazione e te Maria“, ha concluso la ragazza.

Lo scontro diretto tra Alex e Luigi

Prima della parte successiva della gara c’è stato un momento all’insegna della comicità grazie a uno sketch del comico Francesco Cicchella nei panni del cantautore Ultimo. Immediatamente dopo, però, il vero artista si è collegato con lo studio di Amici per fare un in bocca al lupo ai ragazzi.

È arriva il momento dello scontro diretto tra Luigi e Alex. I due cantanti si sono confrontati cantando, rispettivamente, Footoloose e Muro, Somebody to love e Sogni al Cielo.

La competizione tra i due cantanti ha visto Luigi avere la meglio su Alex. “Sono davvero grato di tutto il percorso. Grazie a Lorella, a tutte le persone che sono qua dietro, sono cresciuto molto“, ha detto Alex prima di lasciare lo studio.

Lo scontro diretto tra Serena e Michele

La ballerina ha eseguito una coreografia su Ain’t no montain high enough, We are the people e Easy on me e il ballerino la variazione Il Corsaro e una coreografia sulle note di Beethoven.

Il pubblico, con il televoto, ha assegnato la vittoria di Michele! A Serena è andata una borsa di studio per studiare gratuitamente in una prestigiosa scuola di New York per un anno.

Prima di arrivare al vincitore assoluto di Amici c’è stata anche l’assegnazione del premio della critica, consegnato dal direttore artistico Stephane Jarny, che è andato a Sissi.

Luigi è il vincitore assoluto di Amici 21

Nel rush finale il cantante si è esibito con il brano Start me up dei Rolling Stones, Cobra di Rettore, l’inedito Tondo. Michele ha risposto con Don Chichotte, Nessun dorma e una coreografia su Fix You.

Chiuso il televoto, spazio all’assegnazione degli altri premi: Premio Tim a Serena, Premio delle Radio per Tienimi stanotte di Luigi, Premio Oreo a Alex. Il premio finale, quella di vincitore assoluto, è andato invece a Luigi!

“Volevo ringraziare tutta la mia famiglia, mi ha convinto a venire qui, volevo ringraziare tutti i coach e poi Maria ti ringrazio infinitamente perché oggi sto bene ed è grazie a te”, ha dichiarato il cantante dopo aver sollevato la coppa consegnatagli da Giulia.