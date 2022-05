Amici 21: audio e testo dell’inedito Non siamo soli di Alex

Non siamo soli di Alex è il titolo del nuovo inedito presentato dall’allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, durante la finale di questa edizione.

Il brano fa parte del primo EP del cantante, disponibile dal 10 giugno nei negozi fisici e su tutte le piattaforme di streaming e download.

Ascolta qui Non siamo soli di Alex

Testo Non siamo soli di Alex

Dimmi che siamo già lontani

da ciò che ci ha divisi

ma non da quello che ci ha uniti

dimmi che ti devo credere

ti vedrò ridere

mi devi illudere

Non siamo soli, soli

non siamo soli, soli

di fronte alla grandezza di questa vita stessa

E dimmi che il mondo è per due persone

che possono far cadere nel cuore tutte le cose

e dimmi che non esiste il sole

ma è uno specchio che riflette quel che vede

Dimmi che siamo più vicini

a quello che ci ha uniti

a quello che ci ha uniti

non siamo soli, soli

non siamo soli, soli

dentro un cielo contro vento

siamo nuvole fuori dal resto

non siamo soli, soli no

non siamo soli, soli

di fronte alla bellezza

lei a volte ci somiglia

E dimmi che il mondo è per due persone

che possono far cadere nel cuore tutte le cose

dimmi che non esiste il sole

ma è uno specchio che riflette quel che vede

Siamo più di quel che sembra

più di quel che credi

siamo parole d’amore che sentono ancora

l’erba sotto i piedi

siamo vibrazioni costanti

che non vogliono fermarsi

ma stare assieme per sempre

quando si trovano davanti

Dimmi che non esiste il sole

ma è uno specchio che riflette quel che vede