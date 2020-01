Alberto Urso duetterà con la regina della Pop Opera Katherine Jenkins

Giovedi 30 gennaio il tenore polistrumentista Alberto Urso, in procinto di affrontare la gara al 70°Festival di Sanremo con il brano Il Sole ad Est e con la cover La voce del Silenzio in duetto con Ornella Vanoni, si appresta a raggiungere a Londra il mezzo soprano di fama mondiale Katherine Jenkins.

La star gallese che unisce sapientemente musica Pop a musica Classica (l’unica star classica ad avere su 13 album 13 vette in classifica) lo ha chiamato a duettare con lei in un brano del suo nuovo progetto.

Chi è Katherine Jenkins

Katherine Maria Jenkins (nata il 29 giugno 1980) che duetterà con Alberto Urso è una cantautrice e mezzosoprano gallese. È una cantante di crossover classica che esegue arie d’opera, canzoni popolari, teatro musicale e inni.

Dopo aver vinto gare di canto in gioventù, Jenkins ha studiato alla Royal Academy of Music, modellando la sua voce. Ha suscitato grande attenzione da parte del pubblico nel 2003, quando ha cantato nella cattedrale di Westminster in onore del giubileo d’argento di Papa Giovanni Paolo II.

Dal 2004 in poi ha pubblicato numerosi album che si sono posizionati bene in classifiche britanniche e straniere. Sia nel 2005 che nel 2006, i suoi album hanno ricevuto il Classic Brit Awards come album dell’anno. In tutta la sua carriera ja trascorso molto tempo in concerto, esibendosi anche per truppe britanniche in Iraq e in Afghanistan.

Ha cantato in occasione di eventi sportivi, spettacoli televisivi e in sostegno di molte organizzazioni benefiche. Nel 2012, ha gareggiato nello show televisivo statunitense Dancing with the Stars, finendo al secondo posto, alle spalle del campione della NFL Super Bowl Donald Driver.

Katherine Jenkins è apparsa anche in un episodio speciale a tema natalizio della serie Dr Who della BBC, vestendo i panni di Abigail. Qui sotto è possile apprezzarla nella performance del brano Blinded By Your Grace.

Katherine Jenkins - Blinded By Your Grace

