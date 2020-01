Beretta è il titolo di una delle canzoni di ReAle, il nuovo disco di J-AX, pubblicato nei negozi di dischi e in streaming il 24 gennaio 2020.

Il brano è un pezzo in collaborazione con i Boomdabash che parla di femminicidio. Ecco come J-Ax ha commentato in conferenza stampa il significato del pezzo:

Sottolineo che è una canzone circoscritta al tema del femminicidio. Penso ad Eminem, che ha da poco pubblicato un disco che va in una direzione opposta all’uso delle armi da fuoco. Lui prima esaltava le armi, mentre oggi è diventato liberal. Forse tutti questi anni da multimilionario gli hanno cambiato la forma mentis. Secondo me, la legittima difesa di un donna che subisce abusi non dovrebbe essere limitata. Se continui a subire abusi in questo caso è giusto che tu ti possa difendere. Io lo dico nel ritornello, “Non lo so se è colpa della beretta, io so che non la picchierà più“.

Salvini secondo me a questo pezzo non risponderà, non potrà dire una cosa che chi lo segue potrà apprezzare. Almeno potrà smettere di dire che sono del PD. Io l’ho smentito mille volte con i fatti, io vivo in Piazza Maciachini, quello che lui dice, che sono un Comunista col rolex, non è vero. Mi aspetto più che altro accuse per questo pezzo da parte sinistroide.