After: Un cuore in mille pezzi, ecco il primo poster del film

Dopo aver visto l’ultimo trailer, ecco il primo poster di After: Un cuore in mille pezzi il sequel del primo capitolo tratto dalla saga di Anna Todd. Nel sequel del film dello scorso anno Tessa e Hardin saranno chiamati a fare nuove scelte per capire se la loro relazione è davvero così salda.

Guarda il poster di After: Un cuore in mille pezzi

Purtroppo non è stata ancora rilasciata una data d’uscita ufficiale per il film. Ci aspettavamo che il film potesse arrivare in primavera, ma a causa dell’emergenza Covid-19 con i cinema chiusi il tutto è stato accantonato. La produzione ha a quanto pare scelto di aspettare. Ci domandiamo quindi se sarà possibile vedere il film entro l’anno o se bisognerà aspettare addirittura il 2021.

Nel film ritroveremo Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin, insieme a new entry. Queste sono Candice King nel ruolo di Kimberly Vance, Max Ragone nel ruolo di Smith Vance e Charlie Weber nel ruolo di Christian Vance. Nel cast del film vedremo anche Dylan Sprouse nel ruolo di Trevor. Ritornerà anche Samuel Larsen nei panni di Zed Evans.

Che cosa sappiamo del film?

After: Un cuore in mille pezzi riprenderà la vicende di Tessa e Hardin laddove li abbiamo lasciati. Nel sequel si riaccenderà la passione tra i due protagonisti, ma quando Tessa si rende conto di nutrire ancora dei forti sentimenti allontana Hardin dalla sua vita.

Nel frattempo i due protagonisti dovranno vedersela con questioni riguardanti la propria vita familiare. Se da una parte Tessa inizia a soffrire il rapporto con una madre pressante, dall’altra Hardin riceve un’inaspettata telefonata da sua madre in Inghilterra.

Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti sul mondo di After 2! Nell’attesa potete sempre leggere i libri della fortunata saga di Anna Todd se non l’avete ancora fatto.