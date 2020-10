In mezzo a tanto buio finalmente una bella notizia che rischiara le tenebre! Anna Todd, la celeberrima scrittrice statunitense, ha annunciato di essersi messa al lavoro su un nuovo libro. E, nel caso ve lo steste chiedendo, sì, si tratta proprio di un nuovo capitolo di After! OMG!

Ecco tutto quello che sappiamo sulla trama del sesto capitolo di After!

Anna Todd ha confermato di essersi rimessa a scrivere proprio pochissime ore fa, rispondendo su Twitter ad alcune follower.

Ecco lo scambio di tweet che potete recuperare qui sotto!

More of adult hessa, pregnancies, little moments like that, and drama of course 🥰🤷🏼‍♀️ — Anna Todd (@annatodd) October 9, 2020

Ci saranno diciamo gli Hessa più adulti, si parlerà della gravidanza, piccoli momenti come questo, e ovviamente un sacco di “drama”!

Attenzione però perché le belle notizie non finiscono certo qui! La scrittrice ha infatti confermato che il seguito di After, quindi il sesto capitolo della saga di Tessa e Hardin, è già pronto! Il libro infatti Anna Todd ha già finito di scriverlo, resta soltanto da capire quando arriverà in tutte le librerie.

Ecco le parole di Anna Todd a riguardo:

It’s done! 😅🤗 But can’t say when it will be published (I hate saying I can’t tell you yet lol ) — Anna Todd (@annatodd) October 9, 2020

L’ho finito! Ma purtroppo non posso dire quando sarà pubblicato (Odio doverti dire che non ve lo posso ancora dire, lol!).

Per ora, insomma, la data di uscita del seguito di After 5 resta top secret. Noi non vediamo davvero l’ora di saperne di più, siamo super curiosi a riguardo!