Il Collegio 5: prezzo, trama e data d’uscita del libro

In attesa di poter guardare Il Collegio 5 su Rai 2, è già disponibile in pre-order il libro dedicato alla nuova edizione del docu-reality che questa volta ci porterà in un’epoca relativamente vicina alla nostra ma non per questo meno affascinante.

Il libro, di 146 pagine, costa 15,90 euro (versione cartacea con copertina flessibile) e 8,90 euro (versione Kindle). Sarà disponibile a tutti gli effetti dal 29 ottobre, dunque subito dopo la messa in onda della prima puntata del docu-reality.





Il Collegio 1992: sinossi del nuovo libro

Ventidue ragazzi, catapultati indietro nel tempo, nel 1992, l’anno in cui è stato inviato il primo sms della storia. Riusciranno a resistere alle ferree regole e alla severa disciplina del Collegio? Scopri i segreti di tutti i protagonisti della quinta edizione di una serie che ha fatto la “storia”!

La quinta edizione del docu-reality

La quinta edizione de Il Collegio, l’attesissimo docu-reality di Rai2, diventato negli anni un vero e proprio cult tra i giovanissimi e gli adolescenti, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, in onda a partire da martedì 27 ottobre in prima serata.

Ventuno i ragazzi che varcheranno i cancelli del nuovo collegio, il Regina Margherita di Anagni (FR), e che verranno catapultati nel 1992, anno in cui molti dei loro stessi genitori hanno frequentato e vissuto la scuola.

A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti durante le 8 puntate del programma sarà la voce di Giancarlo Magalli. La nuova edizione è stata registrata nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso.