È passato solo un giorno dal debutto di After 2 nei cinema italiani e le reazioni entusiaste dei fan non hanno tardato ad arrivare. Sembra che i fan degli Hessa abbiano adorato questo secondo capitolo e non solo, l’esordio al box office italiano di After 2 è buonissimo!

Una gran bella notizia, visto il difficile momento che sta passando il cinema ora. Ma non è finita qui!

In occasione del rilascio di After 2 i protagonisti del film, Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, hanno annunciato ufficialmente che il 3° e il 4° film sono entrati in produzione. I due hanno parlato ai fan tramite un videomessaggio diffuso sulle pagine social, invitando tutti ad aspettare altre news.

Ciao fan di After! Abbiamo davvero adorato le vostre reaction al secondo film, significa molto per noi e non saremmo arrivati a questo grazie a voi. Sappiamo che alcuni di voi non hanno ancora avuto l’occasione di vedere il film che non è ancora uscito in certi paesi, ma abbiamo delle belle news da darvi.

Ci sono tante persone che hanno lavorato duramente dietro le quinte per far sì che After prendesse vita e ora ufficialmente possiamo dirvi che il 3° e il 4° film sono ufficialmente entrati in produzione!

Questa sì che è una bella notizia! Continuate a seguirci sulle pagine social e, nel frattempo, speriamo che After 2 vi piaccia.

A presto!