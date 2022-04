After: la graphic novel arriva anche in italiano

Dopo essere uscita in inglese, la graphic novel di After si prepara ad arrivare anche nelle librerie italiane. La data da segnare sul calendario è il 3 maggio, giorno in cui i fan potranno rivivere la storia d’amore tra Hardin e Tessa accompagnata da disegni e illustrazioni create appositamente per questa edizione.

Il primo volume coprirà gli eventi del primo romanzo di After, e così via. Il secondo volume della graphic novel dovrebbe arrivare in libreria nella seconda parte dell’anno.

Ormai da anni After fa compagnia agli appassionati di romance che si sono appassionati tra le pagine scritte da Anna Todd che, qualche anno fa, hanno anche inaugurato una saga cinematografica di successo.

Proprio per quest’anno è previsto l’arrivo nei cinema dell’ultimo capitolo della saga con cui si concluderanno le vicende degli ormai amatissimi Hessa. Tuttavia i fan possono stare tranquilli dal momento che, come è ormai noto, ormai lo scorso anno è stata resa nota la volontà di continuare a raccontare storie legate all’universo che tutti conoscono con una saga prequel interamente dedicata a Hardin.

La saga di romanzi

After è la saga di libri di Anna Todd, nata online da una fanfiction, divenuta in poco tempo un impressionante fenomeno della letteratura young adult. L’intera saga è stata pubblicata in 35 paesi in tutto il mondo, e solo in Italia ha venduto oltre 2 milioni di copie (Sperling& Kupfer).

Il prossimo capitolo della saga è tratto dai romanzi After 3 – Come mondi lontani e After 4 – Anime Perdute, dal momento che in Italia sono stati pubblicati cinque libri e non cinque come è invece nella versione originale.