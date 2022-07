After 4: trailer, cast, trama e anticipazioni sull’ultimo film

La conclusione di After si avvicina. Nel frattempo è uscito il primo trailer di After 4 (After Ever Happy), che dà qualche anticipazione di quello che i fan della saga vedranno in questo ultimo episodio. Nel film ritroveremo ancora una volta Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford nei panni di Hardin e Tessa.

La nostra intervista a Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford

After 4 il trailer del film

Ancora una volta Hardin e Tessa si troveranno ad affrontare ostacoli complessi, con l’obiettivo di superare finalmente i demoni del passato per vivere sereni. Il cambiamento arriva quando Hardin decide di scrivere un romanzo autobiografico, After, mettendo nero su bianco le sue vicende private e ovviamente anche quelle Tesse. Tuttavia la ragazza sembra non essere del tutto convinta di questo progetto…

After Ever Happy quando uscirà

After Ever Happy arriverà a settembre su Prime Video. Per il momento non è stato reso noto da parte della piattaforma se il titolo verrà distribuito soltanto in streaming oppure se si opterà per una modalità mista, magari con un’uscita limitata anche nelle sale cinematografiche.

Il cast di After 4

In After 4 ritroveremo Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford. Insieme a loro ci saranno anche Kiana Madeira, Louise Lombard, Rob Estes, Carter Jenkins e

Chance Perdomo.

Il film sarà diretto dalla regista Castille Landon, la quale ha dichiarato che questo adattamento sarà particolarmente fedele al romanzo di Anna Todd.

After 4 di che cosa parlerà il film

Qui la sinossi riportata da IMDB tradotta in italiano:

La relazione di Tessa Young (Josephine Langford) e Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin) ha attraversato molte difficoltà che, dopotutto, sono riuscite a rafforzare la loro unione e il loro amore. Quando la verità sulle loro famiglie viene a galla, entrambi si rendono conto di non essere così diversi come pensavano.

Tessa non è più quella ragazza dolce e brava che era al suo arrivo al college, e Hardin non è più il cattivo ragazzo di cui si è innamorata. Lei è l’unica persona in grado di capire, capire e calmare Hardin, ma il segreto che nasconde è così grande che le fa fare un passo indietro da tutto. Anche dalla sua anima gemella.

