After 5 – finite le riprese: Hero Fiennes Tiffin annuncia il titolo After Everything

Le riprese di After 5 sono ufficialmente concluse e il film ha anche un titolo. Hero Fiennes Tiffin è apparso con un video sul profilo ufficiale della saga per annunciare la fine della lavorazione della pellicola e, soprattutto, che l’ultimo capitolo si chiamerà: After Everything.

After 5 – il film:

Al momento non si sa ancora nulla su After 5, oltre a quello annunciato dall’attore nel video su Instagram:

Ciao sono Hero e sono qui per annunciarvi finalmente nelle notizie incredibili: abbiamo appena finito di girare il quinto film di After. Non posso rivelarvi molto, ma posso dirvi che si chiamerà After Everything e non vedo l’ora che lo possiate vedere.

Mesi fa era anche stato un prequel che concentrerà la propria attenzione su Hardin da giovane, qui alla sua prima esperienza amorosa. Castille Landon (regista degli ultimi due capitoli) si occuperà di scrivere e dirigere entrambi i nuovi progetti legati al franchise.

After 5 – il libro:

Il quinto ed ultimo capitolo della storia d’amore tra Tessa ed Hardin, scritto sempre da Anna Todd, è uscito in Italia con il titolo: Amore infinito.

Trama:

La storia tra Tessa e Hardin non è mai stata semplice. Ma ogni sfida che hanno affrontato insieme ha rafforzato l’amore e reso sempre più solido il legame tra loro. E ora niente è più come prima. Tessa non è più la dolce, semplice, brava ragazza che era quando ha incontrato Hardin; né lui è più il ragazzo crudele e lunatico di cui si è innamorata. O quasi. Perché una verità tanto scomoda quanto scioccante è pronta a emergere dal passato di Hardin e travolgere tutto.

Ancora una volta. E mentre lui, sconvolto dalla nuova rivelazione, respinge con sempre più forza chiunque cerchi di stargli vicino, compresa Tessa, lei inizia a dubitare di poterlo salvare davvero, senza sacrificare se stessa. Eppure si rifiuta di mollare senza lottare. Perché è questo che fai quando ami qualcuno, no?

Lotti per lui, lo rincorri quando sai che ha bisogno di te. Lo aiuti a combattere contro se stesso e non ti arrendi mai, neppure quando si arrende lui. Oppure sei tu a dover fare un passo indietro e sei soltanto una stupida se continui a provarci?

Quando esce After 5:

Ancora non c’è una data precisa, ma ovviamente siamo ancora in attesa dell’arrivo di After 4 nei prossimi mesi su Prime Video.