Costumi di Halloween: ecco tutte le novità del marchio Rubie’s

Halloween è alle porte e, se non avete ancora deciso quale sarà il vostro look per la notte più spaventosa dell’anno, abbiamo qualche suggerimento per voi.

Il noto brand Rubie’s azienda leader mondiale della produzione e distribuzione di costumi, ha infatti rilasciato un nuovissimo catalogo con tante novità per piccoli e grandi che sapranno andare incontro ai gusti di tutti.

Oltre ai grandi classici del marchio sono infatti disponibile le nuove proposte a tema Harry Potter, Spider-Man, Eternals e The Mandalorian.

L’occasione giusta per acquistare un costume a tema legato al film della stagione che avete amato di più.

I costumi di Rubie’s sono disponibili per l’acquisto nei migliori negozi e sul sito ufficiale.

Ecco le nuove proposte per Halloween:

1. COSTUMI BABY

Quest’anno i mostri più spaventosi ma anche più teneri saranno targati Rubie’s! Tutti i piccoli fan di Halloween andranno in visibilio grazie ai morbidissimi costumi in peluche ipoallergenico pensati appositamente per le pelli delicate dei bambini. Così la festa più paurosa dell’anno si veste di tenerezza grazie a tutti i mostriciattoli e scheletrini colorati Rubie’s!

Prezzo consigliato al pubblico a partire da € 19,99

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rubie’s Italy (@rubies_italy)

2. COSTUMI CON SUONO

Vampiri, pagliacci e animali paurosissimi non possono mancare all’appello per la festa più mostruosa dell’anno! Ma se non bastassero questi travestimenti a spaventare grandi e piccini? Ci pensa Rubie’s con i nuovissimi costumi che emettono anche suoni: basterà attivare il dispositivo presente nelle tasche per far riecheggiare dei suoni terrificanti!

Prezzo consigliato al pubblico a partire da € 16,99

3. CAPPELLI CON ORECCHIE MAGICHE

Sono i dettagli che fanno la differenza e Rubie’s lo sa bene! Oltre a una vastissima varietà di costumi non mancano gli accessori per completare al meglio i travestimenti per Halloween. Ed ecco i nuovissimi cappelli magici, dotati di semplici dispositivi a portata di bimbo che permettono ai più piccoli di muovere le orecchie del loro copricapo, spaventando chiunque si trovi vicino.

Prezzo consigliato al pubblico a partire da € 9,99

4. HARLEY QUINN

La squadra dei supercattivi è tornata e nella Suicide Squad non poteva mancare lei: Harley Quinn! Rubie’s celebra colei che è stata capace di rubare il cuore del nemico numero uno di Batman: il mitico Joker. Ecco i costumi ispirati al film della DC Comics, un travestimento perfetto per calarsi nei panni dell’eroina più imprevedibile di sempre!

Prezzo consigliato al pubblico a partire da € 49,99

5. HARRY POTTER

Si avvicina l’autunno e il clima più freddo invoglia grandi e piccini a rifugiarsi al caldo sotto le coperte. Quale momento migliore per una maratona Harry Potter? Mantelli, sciarpe, scope magiche, tutte targate Rubie’s, vi faranno entrare nel magico mondo del mago più famoso di sempre. Scegli la tua casa, sfida i tuoi amici all’ultimo sortilegio e…che vinca il migliore!

Accessori: prezzo consigliato al pubblico a partire da € 8,99

Costumi: prezzo consigliato al pubblico a partire da € 29,99

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rubie’s Italy (@rubies_italy)

6. STAR WARS – THE MANDALORIAN E BOBA FETT

Dopo la caduta dell’Impero, un guerriero solitario, un mandaloriano comincia la sua missione ai confini della Galassia per recuperare il Bambino, una creatura appartenente alla stessa famiglia del maestro Yoda, in grado di controllare la Forza. Dal loro incontro, i due compagni di viaggio dovranno affrontare avventure di ogni tipo in tutta la Galassia, imbattendosi in un altro mandaloriano chiamato Boba Fett, e le loro vite cambieranno per sempre. Grazie a Rubie’s tutti i fan della serie potranno finalemente trasformarsi nei loro beniamini, indossando la tunica di Baby Yoda per i più piccoli, o l’armatura del mandaloriano e Boba Fett, insieme a tutti gli accessori ispirati alla serie, dalle armi dei guerrieri alla piccola creatura da posizionare sulla spalla.

Il travestimento perfetto in attesa di guardare The Book of Boba Fett, la serie spin-off che debutterà su Disney+ a partire dal 29 dicembre.

Accessori: prezzo consigliato al pubblico a partire da € 16,99

Costumi: prezzo consigliato al pubblico a partire da € 24,99

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rubie’s Italy (@rubies_italy)

7. MARVEL – SPIDER-MAN

L’attesa sta per finire, Spider-Man sta per tornare! L’attesissimo film arriverà nelle sale questo dicembre e i fan sono in delirio. L’uomo ragno torna sotto i riflettori in un nuovo capitolo, accompagnato a dei volti noti come l’inimitabile Doctor Strange. Ma Spider-Man non può agire alla luce del sole senza la tuta che protegge la sua identità…per fortuna c’è Rubie’s! Una serie di costumi ispirati al film e con i dettagli originali dell’Iron Spider, uno dei mitici Avengers. Basterà indossare la maschera per entrare nei panni del tessitore di tele più famoso del mondo e dare inizio a mille fantastiche avventure!

Prezzo consigliato al pubblico a partire da € 29,99

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rubie’s Italy (@rubies_italy)

8. ETERNALS

Gli Eterni stanno per arrivare… ma nel frattempo Rubie’s vi stupirà con la collezione a tema ispirata al nuovo film Marvel che arriverà nelle sale a partire dal 3 novembre. Tanti travestimenti curati nei minimi dettagli per trasformarsi in Sersi, Ajack, Ikaris e non solo.