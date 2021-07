After 3: ecco chi sono i protagonisti del film

Dopo il grande successo del capitolo 1 e 2 After 3 si prepara a debuttare nei cinema italiani il 1 settembre. Una vera fortuna per i fan italiani, che saranno tra i primi al mondo a vedere il terzo capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi di Anna Todd.

Nel film, diretto da Castille Landon e scritto da Sharon Soboil, rivedremo Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin rispettivamente nei ruoli di Tessa e Hardin. A fianco a loro anche Chance Perdomo, Stephen Moyer e il Premio Oscar Mira Sorvino.

After 3 è tratto dai romanzi After 3 – Come mondi lontani e After 4 – Anime Perdute, dal momento che in Italia sono stati pubblicati cinque libri e non cinque come è invece nella versione originale.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SU AFTER 3

I protagonisti del film

Tessa

Nel nuovo capitolo della saga ritroviamo una che Tessa sempre più determinata a cercare il proprio posto nel mondo come giovane donna, anche a costo di mettere da parte la sua relazione con Hardin. È interpretata da Josephine Langford.

Hardin

In After 3 Hardin dovrà lottare ancora una volta per riconquistare la fiducia di Tessa a causa della sua gelosia e dei suoi comportamenti egoisti. È interpretato da Hero Fiennes Tiffin.

Landon

Migliore amico di Tessa, nonché fratellastro di Hardin, Landon cercherà di supportare l’amica al meglio facendole capire l’importanza di perseguire i propri sogni e obiettivi. Dopo il recast è interpretato da Chance Perdomo.

Robert

Affascinante cameriere che si innamora a prima vista di Tessa, scatenando la gelosia di Hardin. Nonostante i suoi sentimenti per quest’ultimo, Tessa rimane colpita da Robert che rappresenta l’esatto opposto di Hardin. È interpretato da Carter Jenkins.

Richard

Apparso brevemente alla fine del film precedente, il padre di Tessa avrà un ruolo molto importante nel terzo film. Tormentato e dal passato burrascoso, l’uomo tenterà infatti di recuperare il rapporto con la figlia. È interpretato da Atanas Srebrev.

La trama del film

Nel terzo film della saga AfterTessa inizia un nuovo emozionante capitolo della sua vita. Mentre si prepara a trasferirsi a Seattle per il lavoro dei suoi sogni, la gelosia di Hardin e il suo imprevedibile temperamento raggiungono un punto critico e minacciano di porre fine alla loro intensa relazione.

La situazione si complica quando il padre di Tessa ritorna dopo 9 anni di assenza, e vengono alla luce rivelazioni inaspettate sulla famiglia di Hardin. Tessa e Hardin devono decidere se vale la pena continuare a combattere per il loro amore o se è il momento di prendere ognuno la propria strada e rinunciare, una volta per tutte, alla loro struggente passione.