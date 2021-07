After 3: il nuovo trailer e il nuovo poster del film

Siete pronti per incontrare di nuovo Tessa e Hardin? In attesa dell’uscita di After 3 vi mostriamo oggi il trailer e il nuovo poster grazie a cui possiamo farci un’idea migliore di quello che vedremo sul grande schermo.

Reduce del successo dei primi due capitoli della saga, After 3 arriverà nelle sale a partire dal 1 settembre.

After 3 è tratto dai romanzi After 3 – Come mondi lontani e After 4 – Anime Perdute, dal momento che in Italia sono stati pubblicati cinque libri e non cinque come è invece nella versione originale.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SU AFTER 3

Guarda il trailer del film

Guarda il poster del film

Il cast del film

After 3 è diretto da Castille Landon e scritto da Sharon Soboil. Nel cast rivedremo Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. A fianco a loro anche Chance Perdomo, Stephen Moyer e il Premio Oscar Mira Sorvino.

La trama del film

Nel terzo film della saga AfterTessa inizia un nuovo emozionante capitolo della sua vita. Mentre si prepara a trasferirsi a Seattle per il lavoro dei suoi sogni, la gelosia di Hardin e il suo imprevedibile temperamento raggiungono un punto critico e minacciano di porre fine alla loro intensa relazione.

La situazione si complica quando il padre di Tessa ritorna dopo 9 anni di assenza, e vengono alla luce rivelazioni inaspettate sulla famiglia di Hardin. Tessa e Hardin devono decidere se vale la pena continuare a combattere per il loro amore o se è il momento di prendere ognuno la propria strada e rinunciare, una volta per tutte, alla loro struggente passione.

La saga di romanzi

After è la saga di libri di Anna Todd, nata online da una fanfiction, divenuta in poco tempo un impressionante fenomeno della letteratura young adult. La saga AFTER è stata pubblicata in 35 paesi in tutto il mondo, e solo in Italia ha venduto oltre 2 milioni di copie (Sperling& Kupfer).