After 3: il film uscirà su Prime Video il 29 ottobre

After 3 sarebbe dovuto uscire nei cinema a settembre, come avevamo avuto modo di raccontarvi non troppo tempo fa. Tuttavia, come era già emerso, la produzione ha preferito prendere una decisione diversa, sempre a causa della pandemia.

Si era già vociferato che il terzo capitolo tratto dalla saga di romanzi di Anna Todd potesse uscire su Prime Video, ma ora è ufficiale. La notizia è stata data proprio ieri sera sui canali social, con un post in cui si invitavano i fan a indovinare la data d’uscita nascosta nella foto postata.

La data misteriosa corrisponde al 29 ottobre, giorno in cui After 3 sbarcherà in streaming per tuti gli abbonati a Prime Video.

Il film è tratto dai romanzi After 3 – Come mondi lontani e After 4 – Anime Perdute, dal momento che in Italia sono stati pubblicati cinque libri e non cinque come è invece nella versione originale.

Il cast del film

Il film è diretto da Castille Landon e scritto da Sharon Soboil. Nel cast rivedremo Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. A fianco a loro anche Chance Perdomo, Stephen Moyer e il Premio Oscar Mira Sorvino.

La trama del film

Nel terzo film della saga AfterTessa inizia un nuovo emozionante capitolo della sua vita. Mentre si prepara a trasferirsi a Seattle per il lavoro dei suoi sogni, la gelosia di Hardin e il suo imprevedibile temperamento raggiungono un punto critico e minacciano di porre fine alla loro intensa relazione.

La situazione si complica quando il padre di Tessa ritorna dopo 9 anni di assenza, e vengono alla luce rivelazioni inaspettate sulla famiglia di Hardin. Tessa e Hardin devono decidere se vale la pena continuare a combattere per il loro amore o se è il momento di prendere ognuno la propria strada e rinunciare, una volta per tutte, alla loro struggente passione.