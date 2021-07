I Maneskin: su Youtube il video di I wanna be your slave

Ecco il video ufficiale di I wanna be your slave dei Maneskin, pubblicato oggi 15 luglio. Nei giorni scorsi la band ha rilasciato una serie d’indizi che suggerivano proprio l’uscita della clip, cosa che è stata confermata ieri.

In una delle foto in questione, Damiano ha mostrato il suo nuovo taglio di capelli. Un look molto diverso da quello solito e che ha immediatamente mandato i fan in delirio. Questi ultimi hanno intuito subito, infatti, che è stato realizzato per il nuovo video. In un altra foto Damiano e Victoria hanno sfoggiato un abbigliamento alquanto originale e anche in questo caso hanno mandato in tilt il pubblico.

Il successo dei Maneskin con il brano

Dopo la vittoria memorabile all’Eurovision Song Contest 2021 i Måneskin hanno scalato le classifiche globali ottenendo risultati mai raggiunti prima da artisti italiani.

Uno di essi è arrivato proprio con I wanna be your slave, disco di platino secondo FIMI/GfK, ma anche in Finlandia, Polonia e sei volte disco di platino in Russia. Oltre che disco d’oro in Austria, Grecia, Norvegia, Svezia e Turchia.

La band sta scalando le classifiche Top 50 di Spotify anche di Australia dove il brano ha raggiunto posizioni altissime. Così come in Brasile e Perù, Paese in cui è presente anche al primo posto nella classifica Viral 50, insieme a altri sette brani della band.

Un trionfo meritato che si tramuterà in un tour eccezionale che li vedrà nell’estate 2021 e 2022 sui palchi dei più importanti Festival europei a fianco dei grandi nomi della musica mondiale. I Maneskin saranno inoltre per la prima volta nei principali palazzetti italiani con un tour di 13 date. Organizzato e prodotto da Vivo Concerti, ha venduto oltre 100mila biglietti ha già collezionato sei concerti sold out, previsti per quest’inverno e la prossima primavera.

Il videoclip di I wanna be your slave