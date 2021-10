Adele: il nuovo album 30 sta per uscire? Gli indizi

Che Adele stia per tornare con della nuova musica se ne parla da tempo. Dopo innumerevoli falsi allarmi che si sono susseguiti per anni, ora sembra che ci sia davvero qualcosa di concreto all’orizzonte.

Negli ultimi giorni, infatti, sono apparse delle proiezioni con il numero 30, affisse su edifici di alcune grandi città. A segnalarlo è Pop Crave che riporta quali sono le metropoli prescelte per questa misteriosa campagna promozionale: Amsterdam, Berlino, Cardiff, Dublino, Edimburgo, Liverpool, Londra, Los Angeles, New York, Toronto, Parigi e Roma.

Mysterious billboards with the number ’30’ have began appearing in different parts of the world amidst speculation that Adele will be dropping her album soon. pic.twitter.com/nWhAvoBIqm

— Pop Crave (@PopCrave) October 1, 2021