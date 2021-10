Adele ha annunciato il suo ritorno live a Londra nel 2022

Adele ritornerà ad esibirsi live: il suo prossimo concerto verrà realizzato ad Hyde Park a Londra, l’1 e il 2 luglio 2022. L’ultima tournée mondiale dell’artista risale a 4 anni fa, quando aveva fatto tappa anche qui in Italia per due grandiosi concerti all’Arena di Verona. Queste due nuove date fanno, ora, ben sperare riguardo un possibile tour di Adele, magari subito proprio dopo i due appuntamenti nel Regno Unito.

Easy On Me è il pezzo che ha segnato il ritorno sulle scene dell’artista britannica – uno dei più attesi degli ultimi anni – e anticipa l’uscita del nuovo disco di inediti 30, in arrivo il 19 novembre. Ecco l’annuncio delle due date live di Adele.

L’artista aveva pubblicato un’anticipazione della nuova canzone durante una diretta Instagram, proprio a pochi giorni dall’annuncio ufficiale dell’arrivo dell’album. Parlando di 30, Adele ha dichiarato:

Non ero lontanamente vicina a quello che volevo fare e raggiungere quando ho iniziato tre anni fa. Mi rifacevo alla mia routine e alle cose che conoscevo, per sentirmi al sicuro. Allo stesso tempo mi stavo buttando in una spirale di tumulti interiori e totale confusione.

Ho imparato tanto su di me negli ultimi tempi. Ho gettato via molti strati ma ne ho anche aggiunti di nuovi. Ho abbracciato una nuova mentalità, e penso di aver ritrovato nuovamente i miei sentimenti.

Per questo motivo sono finalmente pronta a far uscire questo nuovo album (…). E infine l’amico che si ricordava di vedere come stavo quando io non ero pronta a farlo perché consumata dal mio dolore. Ho ricostruito la mia casa e il mio cuore da quel momento e questo album lo racconta. La casa è dove si trova il cuore.