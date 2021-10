Adele – Easy on Me: Audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Adele è finalmente tornata! La cantante britannica ha pubblicato l’emozionante singolo Easy on Me, che è il primo estratto del suo nuovo disco 30, in arrivo il 19 Novembre.

L’artista aveva pubblicato un’anticipazione della canzone durante una diretta Instagram, proprio a pochi giorni dall’annuncio ufficiale dell’arrivo dell’album. Parlando di 30, Adele ha detto:

Non ero lontanamente vicina a quello che volevo fare e raggiungere quando ho iniziato tre anni fa. Mi rifacevo alla mia routine e alle cose che conoscevo, per sentirmi al sicuro. Allo stesso tempo mi stavo buttando in una spirale di tumulti interiori e totale confusione. Ho imparato tanto su di me negli ultimi tempi. Ho gettato via molti strati ma ne ho anche aggiunti di nuovi. Ho abbracciato una nuova mentalità, e penso di aver ritrovato nuovamente i miei sentimenti. Per questo motivo sono finalmente pronta a far uscire questo nuovo album. E’ stato il mio o la va o la spacca in questo periodo complicato della mia vita. Quando lo stavo scrivendo è stato il mio amico che mi portava il vino e cercava di tirarmi su il morale. L’amico che dà sempre i giusti consigli. Senza dimenticare quello che ti dice è il tuo Saturno contro fregatene, si vive una volta sola. L’amico che mi tiene la mano la notte quando piango e non so veramente il perché. E infine l’amico che si ricordava di vedere come stavo quando io non ero pronta a farlo perché consumata dal mio dolore. Ho ricostruito la mia casa e il mio cuore da quel momento e questo album lo racconta. La casa è dove si trova il cuore.

Ascolta qui Easy On Me di Adele:

Testo di Easy On me (In Aggiornamento)

There ain’t no gold in this river

That I’ve been washing my hands in forever

I know there is hope in these waters

But I can’t bring myself to swim

When I am drowning in the silence

Baby, let me in

Go easy on me

Traduzione di Easy On me di Adele: (In Aggiornamento)

Non c’è oro in questo fiume

nel quale mi sono lavata le mani per sempre

So che non c’è speranza in queste acque

ma non riesco a smettere di nuotare

quando annego nel silenzio

Piccolo, fammi entrare

vacci piano con me