Cyrano: la recensione del musical con Peter Dinklage

Sublime, meraviglioso, immenso: non ci sono aggettivi per descrivere Cyrano, rivisitazione in chiave musical della celebre piece teatrale di Edmond Rostand che a sua volta trae spunto dalle vicende di Savinien Cyrano de Bergerac.

Diretto dal pluripremiato regista Joe Wright (Anna Karenina, Pan – Viaggio sull’isola che non c’è, L’ora più buia) il film è interpretato da un Peter Dinklage mai così intenso, nel ruolo del protagonista. Insieme a lui Kelvin Harrison nel ruolo di Christian e Haley Bennett in quello di Roxanne.

Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo musical di Erica Schmidt con le musiche di Aaron e Bryce Dessner dei The National. Noi l’abbiamo visto in anteprima e ce ne siamo innamorati.

Vi raccontiamo perché…

Premettiamo che Cyrano è un musical, tuttavia è molto diverso rispetto alle ultime pellicole dello stesso genere che abbiamo visto recentemente. Sarà per il fascino della storia, sarà per il logo della MGM all’inizio del film (quasi una dichiarazione d’intenti visto che la major ha prodotto i musical più celebri della Hollywood classica) ma questo Cyrano è riuscito a trascinarci dal primo all’ultimo minuto, strappandoci il cuore e qualche lacrima.

La storia è nota, ma non importa. Joe Wright sceglie delle ambientazioni particolarissime (tra cui la nostra Sicilia) per calare in un passato indefinito una vicenda mai così contemporanea. Una storia in cui l’amore di Cyrano per la bella e inquieta Roxanne, passa attraverso l’amicizia di lui e il desiderio di lei per il puro di cuore, ma non colto, Christian.

Peter Dinklage è bravissimo nel dare corpo (e voce) a un Cyrano moderno e tormentato. Una figura mai così umana, in cui non è possibile non identificarsi almeno un po’. Vale lo stesso per Kelvin Harrison e Haley Bennett i quali completano il mosaico portando sullo schermo tutte le sfaccettature dell’amore, in un trionfo di emozioni in cui noi stessi diventiamo non solo Cyrano, ma anche Roxanne e Christian.

Questo è possibile grazie anche alla colonna sonora che amplifica i sentimenti dei personaggi, ridando corpo alla poesia del testo teatrale originale e restituendoli così al pubblico di oggi.

Valeva quindi la pena adattare di nuovo Cyrano?

Per quello che ci ha regalato Joe Wright sì. Questo nuovo Cyrano è infatti molto più di un adattamento: è insieme un omaggio e una rielaborazione del materiale originale. Qualcosa che, solo un grande regista e un grande cast, potevano riuscire a fare.

La trama del film

Un uomo all’avanguardia rispetto alla sua epoca, Cyrano de Bergerac (Peter Dinklage), incanta il pubblico sia con brillanti giochi di parole nelle sfide verbali che con la sua abilità con la spada nei duelli. Cyrano non ha avuto il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti alla splendida Roxanne (Haley Bennet), convinto che il suo aspetto fisico non lo renda degno dell’amore della sua più cara amica. Lei, però, si è innamorata a prima vista di Christian (Kelvin Harrison)…

La storia di Cyrano è stata portata sullo schermo innumerevoli volte, tra adattamenti fedeli, omaggi e parodie.