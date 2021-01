Addison Rae, Tessa Brooks e Bryce Hall: fra i tre tiktoker si è creato un triangolo amoroso? Che cosa sta succedendo esattamente? Cerchiamo di fare un po’ di ordine in questo marasma!

Addison Rae e Tessa Brooks sono amiche: e Bryce Hall che ne pensa?





I Braddison sono senza ombra di dubbio una delle coppie del 2020. I due tiktoker, che vantano milioni di followers sparsi in tutto il mondo, sono stati al centro del gossip per un anno intero. Il loro rapporto però è stato molto travagliato: prima si sono messi insieme, poi si sono lasciati, poi li abbiamo rivisti di nuovo baciarsi. Insomma, stare dietro alla loro relazione non è affatto semplice!

Da diversi mesi a questa parte, in ogni caso, tutto tace sul fronte Braddison, segno che i due, perlomeno sulla carta, starebbero ancora insieme. Ma in questi mesi si è inserita nel loro rapporto Tessa Brooks, webstar e attrice di The Next Big Thing per Disney.

I fan dei Braddison si erano convinti che fra Bryce Hall e Tessa Brooks ci fosse del tenero. Questo perché in tempi non sospetti Bryce aveva pubblicato delle storie in atteggiamenti fin troppo affettuosi con Tessa. Ma non solo. The Hollywood Fix aveva beccato i due insieme in un ristorante. Ovvio che, viste le premesse, a molti si fossero rizzate le antenne. Ma la verità pare stia tutt’altra parte.

In un video recente, Tessa e Bryce hanno specificato che sono semplicemente buoni amici. E la stessa Tessa, in barba ai pettegolezzi, è in ottimi rapporti con la stessa Addison Rae.

Qualche giorno fa i paparazzi hanno beccato Addison Rae e Tessa Brooks in giro a fare shopping insieme, come due vere BFF.

Nel video pubblicato da Awesomeness Tv qui sotto trovate un riassunto di tutti i pettegolezzi che di recente hanno riguardato Addison Rae, Tessa Brooks e Bryce Hall!