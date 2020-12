Addison Rae: ecco chi interpreterà sua madre nel film She’s all that

Una bella botta di nostalgia! Addison Rae verrà affiancata da un’attrice davvero d’eccezione in She’s all that, il tanto atteso remake dell’iconica pellicola Kiss me!

La produzione ha infatti scelto per interpretare la mamma della protagonista (Addison Rae per l’appunto) Rachel Leigh Cook! Ma di chi stiamo parlando?

Ecco chi sarà la mamma del personaggio di Addison Rae in She’s all that

Se alle nuove generazioni il nome di Rachel Leigh Cook non necessariamente dice qualcosa, non lo stesso possiamo dire dei trentenni di oggi-

Rachel era infatti la protagonista proprio di Kiss me, il film a cui She’s all that si è ispirato. La pellicola del 1999 vedeva come protagonista un giovanissimo Freddie Prince jr. Il suo personaggio è Zack, uno dei ragazzi più corteggiati del suo liceo, che per sfida decide di trasformare la “sfigata” nella reginetta del ballo. Una sfigata che nel film originale ha proprio le fattezze di Rachel.

A confermare questa bella notizia è stata Rachel stessa, con un post pubblicato sui social nel dietro le quinte del film.

Addison, nel film, interpreterà il personaggio che ai tempi fu di Freddie Prince ma a ruoli invertiti. She’s all that avrà infatti un tocco molto più moderno. Nel film Addison sarà una influencer che deciderà di trasformare il più

nerd della sua scuola nella star del ballo di fine anno, dopo essere stata lasciata dal ragazzo.

Il ruolo dello sfigato sarà questa volta assegnato a Tanner Buchanan.

Ecco come Rachel ha commentato questa nuova sfida cinematrografica:

Sono davvero entusiasta di potermi riunire con così tante facce conosciute. Questa versione è un gran bel cambiamento, e penso proprio che al pubblico piacerà un sacco!