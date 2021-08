You 3 -Netflix: La terza stagione uscirà ad ottobre! Ecco il teaser trailer

La terza stagione della serie crime drama You è tra le uscite più attese dell’anno. Oggi Netflix ha deciso di rivelare finalmente la data di uscita dei nuovi episodi: 15 ottobre 2021. Ecco qualche dettaglio e il teaser trailer

Nel teaser di You 3 scopriamo un’informazione interessante ovvero il nome del figlio di Joe: Henry. La gente da ai figli qualunque nome pur di attirare l’attenzione, afferma il protagonista nel breve video. Nonostante il passato di tua madre e la determinazione di nonna nel definirti la reincarnazione di Forty, io ho più buonsenso. Non ci aspettavamo di avere un maschio. Mentirei se dicessi che il pensiero di un mini me mi abbia entusiasmato. Diciamo solo che spero tua segua i miei consigli e non le mie azioni. Per te posso cambiare e sarò un uomo che prenderai come esempio. Un uomo che sarai orgoglioso di chiamare papà. Ci vuole un nome forte ma non intimidatorio, classico ma non basi, letterario ovviamente: Henry.

Joe e Love (Victoria Pedretti) nel finale della seconda parte avevano deciso di trasferirsi in periferia pronti a dar vita a una nuova (e inquietante) famiglia. Tuttavia, non è il classico lieto fine alla vissero felice e contenti. Infatti, Joe ha scoperto la vera Love e ne è abbastanza spaventato. In attesa di ulteriori aggiornamenti i fan possono dare libero sfogo alle teorie più fantasiose. Per ora sappiamo anche che la terza stagione, come le precedenti, conterà dieci episodi. Inoltre tra le new entry nel cast ci sarà anche Scott Michael Foster.

Ecco il teaser trailer della terza stagione di You:

Non vediamo l’ora di conoscerti, Henry.

La stagione 3 di YOU arriva il 15 ottobre. pic.twitter.com/HjB6EPO7oX — Netflix Italia (@NetflixIT) August 30, 2021