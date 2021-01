Addison Rae nell’ultima stagione di Al passo con i Kardashian (trailer)

Si chiude un cerchio e un’epoca. Dopo ben 14 anni di messa in onda sta per concludersi Al passo con i Kardashian, il reality show che segue da vicino le vite di una delle famiglie più chiacchierate d’America. E a questo gran finale, lo possiamo confermare, parteciperà anche la tiktoker Addison Rae!

Addison Rae ospite dell’ultima stagione di Al passo con i Kardashian

Come vi avevamo già raccontato qui su Ginger Generation, la bella Addison è da ormai diverso tempo un’amica molto stretta di Courtney Kardashian.

Sembra che l’amicizia di Kourtney con Addison Rae sia nata grazie allo youtuber David Dobrik e grazie al figlio maggiore di Kourtney, Mason.





Ecco cosa ha raccontato Addison a riguardo:

Ho incontrato Kourtney tramite un amico (David) e abbiamo fatto una sorpresa a Mason perché a lui sono piaciuti i miei video su TikTok”, ha spiegato in un’intervista la tiktoker. Ci siamo avvicinate e abbiamo iniziato a lavorare insieme. Abbiamo fatto un video per YouTube su di noi che facevamo un allenamento e cose del genere, quindi è stato divertente.

Ecco l’estratto del trailer dell’ultima stagione di Al passo con i Kardashian dove vediamo Addison Rae!

Nel trailer integrale, che trovate qui sotto, vediamo la famiglia Kardashai in lacrime. All’inizio assistiamo all’annuncio da parte di una Kris Jenner disperata riguardo alla fine dello show.

A quanto pare, in questa ultima stagione si farà riferimento anche al rapporto fra Kourtney e Scott Disick e, solo di sfuggita, al problamtico rapporto di Kim Kardashian con Kanye West.

L’ultima stagione di Keeping up with the Kardashian, vi ricordiamo, sarà trasmessa su E! a partire dal prossimo 18 marzo.