New school: oggi su Super! il finale della terza stagione

Tutti i fan della serie hanno avuto il potere di decidere quale dovesse essere l’ultima puntata di New School che andrà in onda oggi, venerdì 29 gennaio alle ore 16:00 solo su Super!, il canale 47 del dtt e 625 di Sky.

Trama della serie su Super!

La serie racconta le simpatiche avventure di Nick Rivellini, uno dei primini della prestigiosa scuola media internazionale “McGaffin International Middle School”, il cui sogno è quello di diventare il più popolare della scuola. Per diventarlo però, la sua immagine deve essere collocata sulla Wall of Celebrities (WC): una parete con tutti i volti degli alunni della scuola che negli anni hanno compiuto imprese leggendarie entrando così nel mito. Nick cercherà di realizzare il suo obiettivo, con l’aiuto dei suoi due migliori amici Anna e Rudy. Ma i tre dovranno vedersela con compagni fuori di testa, bulli, un preside squinternato, una cuoca della mensa temibile e tanti eventi assurdi e imprevedibili! Per conquistare punti ed entrare nella Wall of Celebrities, Nick dovrà accettare tutte le sfide che compaiono su un’ App e dovrà vincerle, raggiungendo 1 milione di punti!





New School 2 - Intervista ai protagonisti: "Sogniamo Hollywood!"

L’ultima puntata di New School

Tutti i fan di New School hanno un nuovo super potere. Sono stati loro, infatti, a decidere l’ultima puntata della serie, arrivata alla terza stagione.

I ragazzi sono stati chiamati giovedì 28 gennaio a votare tramite l’account instagram di Super!, quale finale avrebbero desiderato per la loro serie preferita, e hanno potuto scegliere tra due versioni: amore o successo.

L’episodio più votato andrà in onda venerdì 29 gennaio alle ore 16:00 solo su Super!, il canale 47 del dtt e 625 di Sky. Cosa vi aspettate dall’ultima puntata di New School?