Chiara Ferragni e Fedez parteciperanno al Festival di Sanremo 2021?

L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni potrebbe affiancare Amadeus, Fiorello e Jovanotti nell’edizione 2021 della celebre manifestazione musicale del Festival di Sanremo. Si tratta delle indiscrezioni che sono stare rilasciate dal settimanale Vero, nell’ultimo numero in edicola. La rivista fa sapere, inoltre, che le trattative sarebbero già a buon punto e che tra gli ospiti della manifestazione più famosa d’Italia potrebbe esserci anche il marito Fedez.

Anche per la scorsa edizione del Festival, si era discusso della possibile partecipazione di Chiara ma le trattative non andarono a buon fine. Il Codacons aveva infatti minacciato un esposto alla Rai solo per averla considerata come una possibile valletta. Mentre per la prossima edizione, sempre secondo il settimanale, potrebbe andare molto diversamente.

Chiara Ferragni, il duetto a sorpresa con Baby K

Dallo scorso giugno è on air e disponibile in digitale Non mi basta più, il nuovo singolo scritto da Claudia Nahum, in arte Baby K e distribuito da Sony Music Italy.

Il brano vede in qualità di special guest proprio l’imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni. L’incontro tra Claudia e Chiara è avvenuto grazie al beauty brand di haircare Pantene che ha scelto per la nuova campagna due Ambassador d’eccezione.

Il nuovo brano di Baby K, concepito dall’artista durante la quarantena, è un inno alla vita, dal ritmo travolgente e tutto da ballare, un inno alla joie de vivre. In tempi incerti in cui ci si è trovati di fronte a tante privazioni, la felicità è una questione di punti di vista, cambia continuamente a seconda di come ci si pone.

Baby K e Chiara sono state le irresistibili protagoniste di un video che ibrida il genere spy story, il fantastico e una female comedy americana. Chiara Ferragni, oltre ad aver contribuito al brano, ha anche curato il video facendo da stylist per le riprese.