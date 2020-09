In una recente intervista esclusiva concessa a MTV News, Loren Gray, fra le più amate tiktoker al mondo, ha avuto modo di raccontarsi a cuore aperto. La webstar, che oggi vanta quasi 70 milioni di follower , ha raccontato qualche curiosità sulla sua carriera, sui suoi inizi e sul social che l’ha resa la star che è oggi.

Proprio grazie al suo successo su TikTok (prima era una star del defunto Musical.ly) Loren è riuscita a coronare il suo sogno. Fin da piccola, infatti, Loren Gray sognava di fare la cantante!

L’artista, proprio di recente, ha pubblicato i suoi ultimi singoli Cake e Alone. Quest’ultima, in particolare, è accompagnata da un video musicale girato nel bel mezzo del lockdown del Covid-19.

Loren, che ha confermato di avere molte altre canzoni in uscita, ha poi avuto occasione di darci qualche consiglio per avere successo su TikTok con la propria musica! E chi meglio di lei?

I social media sono in continua evoluzione. Credo che TikTok abbia aperto le porte e creato opportunità per molti artisti. Grazie a TikTok molti hanno trovato un modo di promuovere la loro musica in modo più diretto. […] Avere successo su TikTok? In realtà succede tutto casualmente! Non penso che sia nemmeno proporre una formula magica per fare “esplodere” le proprie canzoni all’inizio. Penso comunque che quello che può davvero successo sono le canzoni che le persone decidono che vogliono fare da un giorno all’altro. Programmare bene e in anticipo una canzone forte su TikTok è davvero difficile. C’è però chi ci è riuscito, e io sono super felice per loro!