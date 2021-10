Amici 21 – anticipazioni: chi va in sfida e chi sono gli ospiti

La nuova puntata di Amici 21, registrata ieri pomeriggio, andrà in onda domenica 17 ottobre alle 14:00 su Canale 5.

Ecco le nuove anticipazioni di Amici (senza spoiler) e cosa vedremo durante il nuovo pomeridiano di questa edizione.

Amici 21 – anticipazioni: ospiti e sfide

Ospite della puntata i The Kolors che presentano il loro nuovo inedito intitolato Leoni al sole (qui trovi audio e testo del brano), pubblicato venerdì scorso, ed Ermal Meta che rimarrà per l’intera durata del pomeridiano.

A rischiare non solo la sua maglia ma anche il banco è Elisabetta Ivankovich che la settimana scorsa non aveva convinto Lorella Cuccarini con la sua esibizione in puntata, sulle note di Pensare male di Elodie e i The Kolors. La maestra aveva annunciato, dunque, che l’avrebbe mandata presto in sfida contro una cantante che era stata presentata subito in studio.

Si tratta della 18enne Alessandra che aveva cantato un suo inedito e, come abbiamo visto nel daytime di ieri, subito dopo si è praticamente trasferita in casetta prima ancor prima della sfida, e i ragazzi tra l’altro l’hanno accolta più che calorosamente.

La cosa ha dato molto fastidio ad Elisabetta che così si è ritrovata a prepararsi allo scontro convivendo con la sua avversaria. La cantante ha avuto un piccolo sfogo con Anna Pettinelli. La professoressa l’ha aiutata a prepararsi assegnandole un brano impegnativo, molto conosciuto e di grande impatto, Emozioni di Lucio Battisti. Domenica, dunque, scopriremo chi sarà a spuntarla tra lei e Alessandra.

Dopo la sospensione di Flaza della settimana scorsa scopriremo anche qual è il destino della ragazza nella scuola di Amici e quindi se riuscirà a riprendere la sua maglia. Ma se, soprattutto, ha riflettuto sul ritiro della felpa dopo le ripetute violazioni del regolamento, ritardi e scarso coinvolgimento alle lezioni da parte sua.

Secondo voi Elisabetta resterà ad Amici?