Congratulazioni a Hilary Duff! L’attrice statunitense, nota ai telespettatori di Disney Channel soprattutto per il suo ruolo in Lizzie McGuire, si è sposata!

Proprio così! Nelle scorse ore Hilary Duff ha infatti confermato la splendida notizia ai fan con una bellissima foto pubblicata su Instagram! Nello scatto, che potete recuperare qui sotto, vediamo Hilary in compagnia dello storico compagno e ora marito Matthew Koma!

Ecco la prima foto di Hilary Duff e Matthew Koma da sposati!

In base alle informazioni riportate da E! News, Hilary e Matthew sono convolati a nozze sabato 21 dicembre. I due non hanno organizzato un grande matrimonio, anzi. Hilary Duff e Matthew hanno infatti preferito una cerimonia molto intima insieme a pochi parenti ed amici nel retro della loro villa a Los Angeles.

Poche ore prima della cerimonia, a proposito, la stylist di Hilary, Jessica Paster, aveva spoilerato il grande evento sui social pubblicando una foto del bouquet della sposa. Nella didascalia, la Paster aveva scritto: “Solstizio d’inverno… un giorno d’amore”.

Il matrimonio di Hilary Duff e Matthew Koma arriva a soli 7 mesi dalla proposta. Lo scorso maggio, infatti, l’attrice aveva confermato la bella notizia ai fan pubblicando sui social la prima foto dello splendido anello al suo dito.

Hilary, come saprete, ha già un altro matrimonio alle spalle, purtroppo fallito. Nel 2014 l’attrice statunitense aveva infatti scritto la parola fine alla sua storia d’amore con Mike Comrie. Insieme, i due hanno un figlio, Luca, che oggi ha 7 anni.

Qui sotto trovate alcune delle foto del matrimonio di Hilary Duff!

Fashion nieuws: Hilary Duff's Wedding Dress Featured the Sweetest Hidden Shout-Out to Her Kids: Hilary Duff's recent wedding to Matthew Koma at their Los Angeles home may have been small and private, but she just gave the whole world an intimate look at… https://t.co/I7sdUVqv42 pic.twitter.com/PPWKH3wqIp — fashiontweets (@fashiontweets) December 23, 2019

What a glow up 😍😭 look at her now #wedding #hilaryduff

We all know that Matthew is better 🤭🤭 pic.twitter.com/gUPuGzQBQf — Rica (@SelfRevelation) December 23, 2019

Oh wow @HilaryDuff looked perfect for her wedding 👰😍 pic.twitter.com/wOE3AWovKZ — Hilary Duff Daily (@DuffDaily) December 23, 2019

Hilary, vi ricordiamo, è attualmente impegnate nelle riprese del sequel di Lizzie Mc Guire. L’attrice riprenderà infatti in mano il personaggio che tanta fortuna le ha regalato. Lizzie tornerà a breve, da splendida trentenne, con un nuovo prestigioso lavoro a New York. Lo show andrà in onda su Disney+!