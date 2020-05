Festa della Mamma 2020: tutte le offerte. Regala una gift card Amazon!

La festa della mamma 2020 sarà una celebrazione senza ombra di dubbio molto diversa dalle altre. Alla luce degli eventi che hanno sconvolto il nostro paese e il mondo intero, questo 10 maggio sarà molto più speciale del solito. Di certo è un periodo storico in cui ci sentiamo più vicini ai nostri genitori, e ai nostri cari, come mai prima d’ora.

Ecco perché in occasione della Festa della Mamma 2020 su internet sono spuntate tante, tantissime offerte speciali. Quale migliore occasione di questa Fase 2 in cui in qualche modo siamo ancora costretti in casa per dedicarsi allo shopping online?

Sarebbe infatti un vero peccato non fare un regalo alla vostra mamma, considerato quanto è facile e soprattutto sicuro fare ordini online? E, visti gli sconti e le promozioni disponibili, vale davvero la pena dare un’occhiata qui sotto!

Regala una gift card di Amazon

Cliccando qui sotto potete trovare tutti i buoni Amazon da regalare alle vostre mamma!

Le opzioni a vostra disposizione sono praticamente infinita. Potete scegliere infatti l’ammontare del buono che preferite e inviarlo via e-mail alla vostra mamma. Starà a lei utilizzarlo e selezionare i prodotti su Amazon che desidererà comprare!

In questo caso potete limitarvi a dei buoni digitali, subito disponibili, oppure a buoni stampati nero su bianco che vi arriverannno in posta (magari con un biglietto d’auguri!) in qualche giorno!

Flixdeals di Flixus: regalate un buono per viaggiare alla mamma!

Flixdeals è una fantastica offerta che vi permette di organizzare i vostri viaggi in completa sicurezza e, soprattutto, in largo anticipo. In un periodo storico in cui tutti hanno voglia di viaggiare ma hanno poche certezze sul futuro può essere un regalo perfetto!

I buoni regalo Feltrinelli

Cliccate qui sotto per un buono regalo per la vostra mamma!