Angelina Mango – Gioielli di Famiglia: video e testo della canzone

Angelina Mango pubblica il brano Gioielli di Famiglia che è una delle tracce del suo primo album d’inediti poké melodrama, in uscita venerdì 31 maggio.

Il lyric video della canzone

Testo Gioielli di famiglia

Ho chiuso l’amore dentro ad una stanza

no non so se per proteggerlo o viverne senza

e provo a prendermene cura

con la bocca chiusa

ma senza vantarmi che non si usa

getto la spugna se non mi parli

ma di che parli, io

entro in casa mia ma non trovo posto

con le scarpe sporche

tra tutti i gioielli di famiglia

che si impigliano al collo

ora non respiro più

respira tu per me amico mio

tanto mi conosci bene amore mio

respira tu con me

quando voglio solo una ragione per distruggere le cose

ora

baby lascia stare le parole

che ti fanno male

molla tutto e corri per le strade

insieme a me

oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

ora voglio solo ballare con te

oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

ora voglio solo ballare con te

afona, ero una bimba afona

i miei stavano seduti a tavola

mi guardavano ballare scatenata con l’asma

sca-scatenata con

con la musica negli occhi

nelle spalle nelle gambe

nello stomaco nel cuore

ancora ballo mentre mamma mi guarda

com’è bella coi gioielli di famiglia

respira tu con me amica mia

tanto mi conosci bene amore mio

respira tu con me

quando voglio solo una ragione per distruggere le cose, ah

baby lascia stare le parole

che ti fanno male

molla tutto e corri per le strade

insieme a me

oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

ora voglio solo ballare con te

oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

ora voglio solo ballare con te

anche se i gioielli di famiglia

non li riconosco

forse casa mia

si è impigliata al collo

oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

ora voglio solo ballare con te

oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

e ora voglio solo ballare con te, con te, con te

oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

baby lascia stare le parole che ti fanno male

Cosa ne pensate di Gioielli di Famiglia di Angelina Mango?