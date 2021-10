Sempre più bello, la conclusione di un viaggio: recensione del film

Abbiamo visto per voi Sempre più bello che è stato presentato ad Alice nella Città in una serata speciale in cui il cast del film ha salutato il pubblico. Presente anche il cantante Alfa che, dopo il successo di Sul più Bello, ha presentato La serenata una canzone che sarà presente nell’ultimo film della saga.

La nostra recensione

Si dice che le avventure più belle abbiano inizio sempre in modo inaspettato. Nulla di più vero quando si parla della saga di Sul più bello, scommessa tutta italiana che è riuscita a portare (e riportare) la gente al cinema guadagnandosi l’affetto di un pubblico ampio ed eterogeneo.

Un risultato il cui merito deriva dall’aver affrontato un tema già trattato ampiamente – quello del binomio amore/malattia, in modo originale: presentandoci una protagonista diversa dai soliti cliché. Marta, sempre interpretata dall’adorabile Ludovica Francesconi, è davvero “una tigre nel corpo di un criceto”. Una lottatrice che nel suo viaggio ha insegnato alle ragazze e ai ragazzi di oggi quanto sia importante non mollare mai e provare a fare del proprio meglio. Anche quando le cose si fanno più complicate.

In questo ultimo capitolo della saga Marta dovrà affrontare un’altra sfida complessa, con la consapevolezza che potrebbe non trattarsi dell’ultima ma potendo sempre contare sulla sua famiglia. Un concetto, quest’ultimo, che la saga ha sempre trattato con molta delicatezza e modernità. La famiglia così diventa qualcosa che va ben oltre il legame biologico con una persona, ma rappresenta una connessione spirituale che va al di là di tutto.

Non è un caso infatti che in Sempre più bello ci sarà modo di scoprire qualcosa in più sulle famiglie dei protagonisti che spesso si mettono in netta contrapposizione con amici e fidanzati.

È il caso della nonna di Marta (la meravigliosa Drusilla Foer) che, suo malgrado, non riesce a dare alla ragazza quello di cui lei ha bisogno e che le viene dato dalla famiglia che si è scelta: Gabriele (Giancarlo Commare), Federica (Gaja Masciale), Jacopo (Jozef Gjura), Rebecca (Jenny De Nucci) e Giacomo (Diego Giangrasso) i quali saranno a loro volta alle prese con importanti cambiamenti legati a una nuova fase della vita.

Nonostante siamo rimasti più affezionati al primo capitolo della saga, Sempre più bello si lascia amare per la sua genuinità e per la capacità di portare sullo schermo (quello grande del cinema!) una storia che ci parla di amicizia, amore e coraggio.

Il tutto senza essere banale ma, al contrario, ricercando sempre il giusto equilibrio tra umanità e autenticità. Merito sopratutto di un team di attori giovanissimi e talentuosi che sono riusciti a volersi bene, diventando appunto una famiglia. Una chimica che si percepisce e che ci fa dire, “ci mancherete”…

Se avete adorato i primi due film non potete perdervi Sempre più bello che vi aspetta al cinema a febbraio.