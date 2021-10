You 3 – Netflix recensione: L’amore tra luci, (tante) ombre e ossessioni

Da venerdì 15 ottobre Netflix ha reso disponibili sulla piattaforma streaming i nuovi episodi della serie You (guarda il trailer). Joe e Love cercano di essere persone migliori soprattutto perché ora sono genitori ma la loro natura è difficile da controllare. Leggi la nostra recensione in cui cercheremo di farvi meno spoiler possibili

Nella terza stagione di You Joe e Love hanno deciso di provare a cambiare le loro vite cambiando casa e città. Dall’affollata e caotica Los Angeles sono arrivati nella tranquilla Madre Linda dove sembra che niente di male possa succedere. Scuole di alto livello, strade sicure, famiglie benestanti e all’apparenza perfette fanno da sfondo a questi nuovi episodi. Tuttavia anche in questa cittadina idilliaca troviamo delle ombre. Un altro punto in comune con le scorse stagioni è l’amore di Joe per i libri, questa volta di una biblioteca.

Fin dal primo episodio capiamo che Joe vuole davvero provare a essere una persona migliore soprattutto perché ora è padre. Vedremo lui e Love andare in terapia di coppia ma ben presto cadranno di nuovo nei vecchi schemi e preda del loro istinto mieteranno vittime anche qui. La storia quindi si ripete e forse dieci episodi sono un po’ troppi per qualcosa che abbiamo l’impressione di aver già visto.

Nel corso degli episodi trovano spazio anche riflessioni sul suicidio, sui problemi dell’infanzia che causano i traumi del protagonista e il tema dell’infedeltà matrimoniale. Ci sono personaggi pittoreschi e tra luci e ombre prosegue la relazione tra Joe e Love. Nella trama si inserisce anche l’attualità con molti accenni al Covid, al lock-down e ai vaccini. Il cast è buono così come la recitazione ma forse a questa stagione manca qualcosa per mantenere alta e costante l’attenzione.

