Venom – La furia di Carnage: ecco chi sono i personaggi

Siete pronti per andare a vedere al cinema Venom – La Furia di Carnage? Il sequel del film del 2018 si prepara ad arrivare nei cinema con una pellicola tutta nuova e da non perdere.

Se non vedete l’ora di vivere la seconda grande avventura di Eddie Brock e del simbionte alieno questo è un ottimo momento per ricordare chi vedremo nel film, tra vecchie conoscenze e new entry.

Ecco chi saranno i personaggi di Venom – La Furia di Carnage:

Eddie Brock/Venom:

Giornalista investigativo il cui corpo ospita il simbionte alieno Venom, il quale gli conferisce abilità incredibili. In questo nuovo episodio della saga è ormai abituato alla convivenza con Venom insieme a cui dovrà sconfiggere il malvagio Carnage. È interpretato da Tom Hardy.

Cletus Kasady/Carnage:

Serial killer folle e spietato che diventa ospite di un altro simbionte nato dallo stesso Venom: Carnage. Quest’ultimo, folle e psicopatico, è la vera e propria nemesi di Venom. È interpretato da Woody Harrelson.

Anne Weying:

Ex fidanzata di Eddie, nonché suo grande amore. Nella vita fa il procuratore distrettuale e nonostante non stia più insieme a Eddie non può fare a meno di aiutarlo… forse perché in fondo anche lei lo ama ancora. È interpretata da Michelle Williams.

Frances Barrison/Shriek:

Interesse amoroso di Cletus Kasady sin dai tempi dell’infanzia. Questa donna, a sua volta, nasconde un lato oscuro e folle. Insieme a Carnage forma un pericoloso duo. È interpretata da Naomi Harris.

La regia di Venom – La furia di Carnage è di Andy Serkis che, anche dall’altra parte della macchina da presa, riuscirà sicuramente a dare al film il suo tocco così particolare. Per chi non se lo ricordasse Andy Serkis, che da sempre si divide tra recitazione e regia, è colui che ha dato vita al personaggio di Gollum nella saga de Il Signore degli Anelli.

Il film è disponibile nei cinema.

La trama del film

Una volta trovata ospitalità nel corpo del giornalista investigativo Eddie Brock, i guai non sono ancora finiti per Venom. Il simbionte alieno se la dovrà infatti vedere con un nuovo nemico: Carnage. Questi non è altri che un simbionte nato da Venom e che sceglie il serial killer Cletus Kasady come corpo ospitante.