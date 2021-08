Sfera Ebbasta: il tour è stato rinviato ad aprile 2022

Brutte notizie per i fan di Sfera Ebbasta che contavano di poter ascoltare la musica del rapper molto presto e dal vivo. La tourneé, prevista nei palazzetti italiani tra pochi giorni, è stata appena posticipata al 2022.

Ecco il comunicato ufficiale che lo spiega: “A seguito delle note disposizioni governative, attualmente ancora in vigore, per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria, Trident Music si trova costretta a rinviare il tour di Sfera Ebbasta programmato per settembre e ottobre 2021″. Per fortuna, i biglietti già acquistati restano validi.

Ecco il calendario aggiornato con le date del tour di Sfera Ebbasta

Rimini RDS Stadium

9 aprile 2022 (nuova data) sostituisce l’11 settembre 2021

Milano Mediolanum Forum

11 aprile 2022 (nuova data) sostituisce 13 settembre 2021

12 aprile 2022 (nuova data) sostituisce 14 settembre 2021

Bologna Unipol Arena

20 aprile 2022 (nuova data) sostituisce 20 settembre 2021

Roma Palasport

22 aprile 2022 (nuova data) sostituisce 28 settembre 2021

Eboli Palasele

24 aprile 2022 (nuova data) sostituisce 2 ottobre 2021

Torino Pala Alpitour

26 aprile 2022 (nuova data) sostituisce 21 settembre 2021

Firenze Mandela Forum

28 aprile 2022 (nuova data) sostituisce 24 settembre 2021

Sfera Ebbasta, dal canto suo, si è scusato via social per l’inconveniente, promettendo inoltre che nessun biglietto verrà sprecato e che si sdebiterà presto con della nuova musica. Queste le parole dell’artista di Sesto San Giovanni:

“Mancava pochissimo e ci saremmo incontrati live nelle vostre città. Abbiamo fatto di tutto per non rimandare il tour, ma purtroppo le cose non sono andate come speravamo. A seguito delle disposizioni governative ancora in vigore, per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria, ci troviamo costretti a rinviare il tour programmato per settembre e ottobre 2021. Le nuove date del tour saranno previste durante il mese di aprile 2022 e i biglietti già acquistati saranno validi per i prossimi spettacoli. Se dipendesse da me sarei già sul palco a fare quello che mi viene meglio. Per favore siate comprensivi. Mi sdebiterò con nuova musica, presto”.