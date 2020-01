Selena Gomez su Dolittle “Ho adorato far parte del film”

Come sappiamo ci sarà anche Selena Gomez nel cast vocale originale di Dolittle. L’attrice e cantante, fresca dell’uscita del suo ultimo album Rare, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista a Where Is the Buzz TV parlando proprio della sua esperienza nel film in occasione dell’anteprima.

“In realtà mi è stato chiesto di farlo perché la figlia del regista mi adora, e io adoro lei per questo. È stato molto dolce, chiedermi di entrare a far parte di questo progetto”, ha svelato Selena ai microfoni. “È stato bello veder crescere questo film e farne parte”, ha poi continuato.

Selena Gomez è inoltre convinta che la storia del Dott. Dolittle sia ancora in grado di parlare al pubblico di oggi per il suo messaggio senza tempo. Qualcosa di legato “all’immaginazione e all’amore nei confronti degli animali, soprattutto vedendo cosa sta accadendo ora nel mondo”, ha dichiarato.

Mi rendo conto che le mie parole possono risultare scontate, ma spero che le persone possano sentirsi connessi agli animali.

Dolittle uscirà nelle nostre sale a partire dal 30 gennaio. Protagonista del film sarà Robert Downey Jr. affiancato da un nutrito cast di attori. Tra loro Antonio Banderas, Harry Collett, Michael Sheen e il vincitore dell’Oscar Jim Broadbent. Nella versione originale gli animali saranno doppiati da Marion Cotillard, Frances de la Tour, Carmen Ejogo, Ralph Fiennes, Selena Gomez, Tom Holland e Craig Robinson, ma anche Rami Malek, Octavia Spencer, Kumail Nanjiani, John Cena ed Emma Thompson.

Guarda il trailer del film:

La trama del film:

Dopo aver perso la moglie sette anni prima, l’eccentrico dottor John Dolittle (Downey), famoso medico e veterinario dell’Inghilterra della Regina Vittoria, vive in solitudine dietro le alte mura della sua dimora Dolittle con un esercito di animali esotici a fargli compagnia. Ma quando la giovane Regina (Jessie Buckley, A proposito di Rose) si ammala gravemente, Dolittle con riluttanza è costretto a salpare per un’epica avventura in un’isola leggendaria in cerca di una cura, ritrovando così il suo spirito e il suo coraggio mentre combatte vecchi avversari e scopre creature meravigliose.

Diretto dal vincitore dell’Oscar Stephen Gaghan, Dolittle è prodotto da Joe Roth e Jeff Kirschenbaum (Alice in Wonderland, Maleficent), e da Susan Downey (il franchise di Sherlock Holmes, The Judge) per la Team Downey. Il film è prodotto esecutivamente da Robert Downey Jr., Sarah Bradshaw (La Mummia, Maleficent) e Zachary Roth (Maleficent – Signora del male).