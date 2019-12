You 2 – Netflix: Diffuso l’intrigante trailer ufficiale! (VIDEO)

La seconda (attesissima) stagione di You sarà disponibile su Netflix a partire dal 26 dicembre (leggi i dettagli qui). Pochi giorni fa la piattaforma streaming ha diffuso il trailer ufficiale! Ecco qualche dettaglio in più e il video del trailer.

Una nuova città e una nuova identità. Cosa potrebbe andare storto? Questa è la breve didascalia che accompagnava il primo teaser trailer precedente. Le immagini del video ci portavano nella città dove andranno in scena i nuovi episodi ovvero Los Angeles. La voce narrante affermava: Sapete, l’amore mi ha portato in alcuni posti oscuri, ma Los Angeles sarà il più oscuro di tutti. Ancora una volta tra i protagonisti inanimati ci sono i social e i cellulari.

Nel nuovo trailer completo e più lungo la trama di You 2 diventa ancora più intrigante. Se Joe vi ama considerate il trasferimento in un’altra città/stato/pianeta, questa è l’ironica frase che accompagna il trailer. Del resto essere l’ossessione di uno stalker non è il sogno di nessuno. Nelle immagini del trailer rivediamo alcune scene tratte dalla prima stagione e sentiamo la voce affermare: è difficile ripartire da zero quando pensi solo al passato. Poi il video ci introduce un personaggio che sarà centrale: Candace. La ragazza dice a Joe: Abbiamo dei conti in sospeso di cui parlare. Lei è stata la prima vittima di Joe?

Il protagonista però sembra deciso a cambiare vita o almeno nome oltre che città. Mi hanno detto: Los Angeles è come la crei tu, afferma Will (ovvero Joe). Dipende da chi ti circondi. All’improvviso in un supermercato il ragazzo sembra aver trovato una nuova ragazza (o vittima): Love. Le scene che si susseguono velocemente ci mostrano bellissimi panorami, inquietanti depositi, un fratello preoccupato e Candace che afferma: L’hai fatto di nuovo, non è vero?

Ecco il video del trailer di You 2: