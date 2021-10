X Factor Live 2021- concorrenti: chi è Versailles

Da giovedì 28 ottobre al via i Live X Factor 2021 con l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali. Ci sono 4 roster, 12 concorrenti in totale, e tra loro nessun’altra divisione.

Versailles, 24 anni di Venosa (Potenza) la cui immagine quasi punk e i capelli blu nascondono un ragazzo umile ed educato. Sa cosa vuole, scrive da solo i suoi pezzi e riesce ad unire mondi diversi tra loro.

Nessuna categoria per sesso o età, nessuna barriera, nessun limite, ad eccezione dell’unica regola da rispettare: in ogni roster sono presenti almeno un solista e una band.

Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika – confermatissimi in blocco per la seconda stagione – la scelta dei 3 componenti da portare in squadra con sé è stata complessa e sentita, ma tutti si sono lasciati guidare dal loro intuito e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva negli Home Visit.

Chi è Versailles, concorrente di X Factor 2021

Luca Briscese, in arte VERSAILLES, ha 24 anni e viene da Potenza, partecipa ai Live Show di X Factor 2021 nel Roster di Hell Raton.

La sua musica è pura contaminazione: mixa metal, hardrock e ancora hiphop ed elettronica. Con il suo nome d’arte vuole sottolineare il suo desiderio di costruire qualcosa di nuovo e apparentemente assurdo, sui cui nessuno mai scommetterebbe, così come fece il Re Sole con la costruzione della Reggia di Versailles.

Alle Audizioni ha presentato un suo singolo dal titolo Truman Show colpendo immediatamente Hell Raton con il suo spirito crossover. Anche gli altri giudici vedono in lui una nuova freschezza e si aggiudica 4 Sì.

Agli Home Visit ha trasmesso a Hell Raton una grande energia esibendosi con un suo singolo che parla dalle sue “patie”, intitolato Patico.