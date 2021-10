X Factor Live Show: dal 28 ottobre su Sky, tutti i dettagli

Da giovedì 28 ottobre al via i Live X Factor 2021 con l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali. Ci saranno 4 roster, 12 concorrenti in totale, e tra loro nessun’altra divisione.

I Live Show di X Factor 2021 saranno ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Il mercoledì successivo al primo on air, saranno poi proposti in prima serata su TV8.

Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika – confermatissimi in blocco per la seconda stagione – la scelta dei 3 componenti da portare in squadra con sé è stata complessa e sentita. A condurre lo show Ludovico Tersigni che sarà al fianco dei giovani artisti esordienti.

Ospiti e location di X Factor 2021

La stagione di X Factor 2021 sarà ricchissima di ospiti straordinari puntata dopo puntata e ciascuno darà vita ad un set realizzato in esclusiva per X Factor.

Ospite nel primo Live sarà Carmen Consoli, che con il suo ultimo album Volevo fare la rockstar ha conquistato pubblico e critica e ora è pronta a partire con il tour che farà da apripista alla nuova stagione di musica live.

Superospiti internazionali della finale saranno i Coldplay, la band numero 1 al mondo che ha da poco pubblicato Music of Spheres, il nono album da studio entrato direttamente al n. 1 della classifica UK.

Nel team creativo che prima immagina e poi crea concretamente lo show musicale e televisivo, tornano gli applauditissimi – lo scorso anno – Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica che si è distinta negli anni per il successo riscontrato nel mondo dello spettacolo e dell’entertainment.

I Live Show di #XF2021 si svolgeranno presso il Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano. E per la Finale di X Factor 2021, si torna al Mediolanum Forum di Assago per un ultimo spettacolare Live Show che decreterà il vincitore di questa edizione.