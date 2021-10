X Factor Live 2021- concorrenti: chi è Gianmaria

Da giovedì 28 ottobre al via i Live X Factor 2021 con l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali. Ci sono 4 roster, 12 concorrenti in totale, e tra loro nessun’altra divisione. Gianmaria del roster di Emma Marrone è un 18enne vicentino dai capelli biondi, con la sua visione del mondo complessa – che si riflette nella sua musica e nei suoi testi – ha conquistato tutti sin dalle Audition.

Nessuna categoria per sesso o età, nessuna barriera, nessun limite, ad eccezione dell’unica regola da rispettare: in ogni roster sono presenti almeno un solista e una band.

Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika – confermatissimi in blocco per la seconda stagione – la scelta dei 3 componenti da portare in squadra con sé è stata complessa e sentita, ma tutti si sono lasciati guidare dal loro intuito e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva negli Home Visit.

Chi è Gianmaria, concorrente di X Factor 2021

Diciottenne di Vicenza, è il ritratto della sua generazione. Bella faccia, bella testa, ma sfuggente e introverso. Ha una sua visione del mondo, abbastanza complessa, che si riflette nella sua musica e nei suoi testi. Ha iniziato ad avvicinarsi alla sua passione artistica a 13 anni partecipando ad alcuni contest di freestyle e andando nello studio di registrazione casalingo di un suo amico per divertimento.

Alle Audizioni si è presentato con il suo singolo I suicidi, un testo di denuncia alla società che colpisce dentro ed emoziona profondamente chi lo ascolta.

“Apri la bocca e ci sfondi la faccia” ha esordito così Emma dopo aver sentito il brano per la prima volta. In lui avverte una grande voglia di raccontare che ha ritrovato anche ai Bootcamp con una seconda canzone scritta da lui: Mamma Scusa.