X Factor Live 2021- concorrenti: chi è Vale LP

Da giovedì 28 ottobre al via i Live X Factor 2021 con l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali. Ci sono 4 roster, 12 concorrenti in totale, e tra loro nessun’altra divisione. Vale LP, il nome sta per “Vale la pena”; studentessa 23enne di Caserta, arriva a #XF2021 portando la sua voglia di fare musica, ma anche un accurato lavoro sui testi.

Nessuna categoria per sesso o età, nessuna barriera, nessun limite, ad eccezione dell’unica regola da rispettare: in ogni roster sono presenti almeno un solista e una band.

Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika – confermatissimi in blocco per la seconda stagione – la scelta dei 3 componenti da portare in squadra con sé è stata complessa e sentita, ma tutti si sono lasciati guidare dal loro intuito e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva negli Home Visit.

Chi è Vale LP, concorrente di X Factor 2021

Valentina Sanseverino, in arte Vale LP, da “Vale La Pena”, ha 21 anni e viene da Caserta. Partecipa ai Live Show di X Factor 2021 nel Roster di Emma.

Nella musica ha trovato il luogo più sicuro tramite il quale comunicare. Da piccola ha sofferto per l’incapacità di esprimere le proprie emozioni e, anche per questo, per lei le parole hanno un peso enorme.

Si era presentata alle Audizioni di X Factor 2021 con il suo singolo Cherì, un messaggio dedicato a una persona a lei cara, conquistando tutti i giudici. Da sempre ha infatti sentito il bisogno di comunicare, soprattutto con sé stessa, e la musica le ha dato la chiave per unire pensiero e parole.

Vale LP è tornata ad esibirsi ai Bootcamp di X Factor 2021 con un suo singolo, dal titolo Porcella, confermando le aspettative di Emma, che ha trovato di nuovo in lei un’aura particolarmente affascinante. La giovane cantautrice è determinatissima, canta perché vuole portare la sua musica dal suo paesino di ottomila persone all’Italia intera. Questa personale energia le ha fatto ottenere una delle sedie della giudice.