X Factor Live 2021- concorrenti: chi sono Le Endrigo

Da giovedì 28 ottobre al via i Live X Factor 2021 con l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali. Ci sono 4 roster, 12 concorrenti in totale, e tra loro nessun’altra divisione. Le Endrigo sono un gruppo formato da bresciani tra i 27 e i 29 anni con una lunga gavetta alle spalle, che hanno cambiato l’articolo nel nome – da “gli” a “le” – credendo fortemente nel valore dell’inclusione.

Nessuna categoria per sesso o età, nessuna barriera, nessun limite, ad eccezione dell’unica regola da rispettare: in ogni roster sono presenti almeno un solista e una band.

Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika – confermatissimi in blocco per la seconda stagione – la scelta dei 3 componenti da portare in squadra con sé è stata complessa e sentita, ma tutti si sono lasciati guidare dal loro intuito e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva negli Home Visit.

Chi sono Le Endrigo, concorrenti di X Factor 2021

Le Endrigo: un “nome-manifesto” per il gruppo dei tre ragazzi bresciani amanti del rock, che nasce dall’aggiunta dell’articolo determinativo femminile plurale al cognome del cantautore Sergio Endrigo. Con il nome della loro band e con i loro testi vogliono lanciare un messaggio contro la mascolinità tossica, contro il patriarcato e contro il sessismo.

Gabriele Tura, Matteo Tura, Ludovico Gandellini e Vittorio Massa hanno 29, 27, 27 e 28 anni e partecipano ai Live Show di X Factor 2021 nelRoster di Emma.

Il gruppo è molto solido, è evidente che i tre artisti siano una squadra unita sia quando suonano sia nella loro missione di raccontare temi molto sentiti per tutti loro.

Alle Audizioni si sono fatti conoscere con il loro brano Cose più grandi di te. All’ultima fase di selezione hanno cantato il loro singolo Stare soli.