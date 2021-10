X Factor Live 2021- concorrenti: chi è Baltimora

Da giovedì 28 ottobre al via i Live X Factor 2021 con l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali. Ci sono 4 roster, 12 concorrenti in totale, e tra loro nessun’altra divisione.

Baltimora al secolo Edoardo Spinsante, 20enne di Ancona, studente un po’ nerd dalla vocalità e dalla penna interessanti che suona pianoforte e chitarra e si diverte anche nella produzione.

Nessuna categoria per sesso o età, nessuna barriera, nessun limite, ad eccezione dell’unica regola da rispettare: in ogni roster sono presenti almeno un solista e una band.

Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika – confermatissimi in blocco per la seconda stagione – la scelta dei 3 componenti da portare in squadra con sé è stata complessa e sentita, ma tutti si sono lasciati guidare dal loro intuito e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva negli Home Visit.

Chi è Baltimora, concorrente di X Factor 2021

Edoardo Spinsante, in arte BALTIMORA, viene da Ancona e ha 20 anni. Partecipa ai Live Show di X Factor 2021 nel Roster di Hell Raton.

Nella vita studia e lavora come produttore musicale. Oltre a produrre la musica di altri artisti, scrive la sua da anni senza però averla mai resa pubblica ed è proprio da un suo testo intitolato Baltimora che proviene il suo nome d’arte.

Alle Audizioni ha deciso di portare per la prima volta su un palco il suo brano Colore suonato al pianoforte. Con la sua voce è riuscito a trasmettere ai giudici delle forti emozioni aggiudicandosi 4 Sì.

Nella fase successiva, i Bootcamp, BALTIMORA è tornato con un altro suo singolo dal titolo Altro, che parla di quello a cui si pensa durante la notte prima di addormentarsi.