X Factor Live 2021- concorrenti: chi è Erio

Da giovedì 28 ottobre al via i Live X Factor 2021 con l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali. Ci sono 4 roster, 12 concorrenti in totale, e tra loro nessun’altra divisione.

Erio 35 anni da Ponsacco (Pisa), musicista e insegnante di canto, porta a #XF2021 il suo progetto new soul (o, dice lui, “avant pop”) con una forte componente visiva e performativa.

Nessuna categoria per sesso o età, nessuna barriera, nessun limite, ad eccezione dell’unica regola da rispettare: in ogni roster sono presenti almeno un solista e una band.

Per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika – confermatissimi in blocco per la seconda stagione – la scelta dei 3 componenti da portare in squadra con sé è stata complessa e sentita, ma tutti si sono lasciati guidare dal loro intuito e dalle proprie esperienze per individuare i progetti artistici e musicali per loro più convincenti, unica chiave per compiere la scelta decisiva negli Home Visit.

Chi è Erio, concorrente di X Factor 2021

Fabiano Franovich, in arte Erio, ha 35 anni e viene da Livorno. Il suo stile musicale è dolce e melodico, dietro questa facciata però si nascondono sentimenti profondi e una forte emotività.

A X Factor 2021 arriva come ultimo concorrente della prima puntata di Audizioni ed incanta i giudici con la sua cover di Can’t help falling in Love di Elvis Presley. In questa occasione, Manuel Agnelli gli dice subito che vorrebbe lavorare con lui e lo definisce un “artista senza tempo”: il suo livello artistico va oltre la sua età e la sua dimensione di essere umano.

Ha iniziato il suo percorso artistico con la pittura, ma la musica è l’arte attraverso la quale riesce ad esprimersi al meglio. Ai Bootcamp Erio si è esibito con il suo primo inedito in lingua italiana, dal titolo Amore vero.