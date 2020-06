X Factor 2020: la giuria svelata da Alessandro Cattelan a EPCC

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, la nuova giuria di X Factor prenderà forma ufficialmente martedì 9, alle 21.15 su Sky e NOW TV. Ciò avverrà nel nuovo appuntamento con EPCC LIVE, condotto da Alessandro Cattelan.

I nomi dei quattro giudici della prossima edizione del talent saranno infatti svelati nel corso della puntata dello show produzione Fremantle per Sky. A presentarli e a raccogliere dalla loro viva voce le loro prime parole da giudici di #XF2020 sarà proprio Alessandro, che da perfetto padrone di casa anche di X Factor annuncerà la formazione che siederà al tavolo, riservando loro anche qualche sorpresa in pieno stile EPCC.

La puntata di questa settimana sarà caratterizzata anche dall’unica intervista televisiva per l’Italia al regista Spike Lee. Premio Oscar® alla carriera nel 2015 dopo una straordinaria carriera trentennale, una forza creativa che non scende a compromessi ed è ben radicata nella realtà e nella giustizia sociale.

Spike Lee ha sempre reso le sue opere un manifesto del suo costante impegno nella lotta a favore dei diritti sociali, soprattutto quelli degli afroamericani. La sua filmografia ha lasciato un segno indelebile nel mondo cinematografico e della produzione televisiva. La sua testimonianza assume quindi un valore assai importante in questi giorni in cui gli Stati Uniti vengono scossi dalle proteste per la morte di George Floyd.

Regista e cosceneggiatore di BlacKkKlansman, film molto apprezzato dalla critica e vincitore di un Oscar, Lee debutta ora con il suo prossimo lungometraggio, in uscita su Netflix il 12 giugno.

EPCC LIVE con le novità su X Factor va in onda martedì 9 giugno alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in streaming su NOW TV, sempre disponibile on demand. E inoltre su Sky Go, su smartphone, tablet e PC.